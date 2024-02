Rodrigo Cascca não é mais técnico do Costa Rica

Rodrigo Cascca não é mais o técnico do Costa Rica. Conforme nota publicada nas redes sociais pelo clube na tarde desta sexta-feira (23), a decisão foi tomada em comum acordo, após pedido do próprio comandante.

"Nesta manhã, após reunião entre diretoria e comissão, ficou definida a saída do técnico após seu pedido", esclareceu a assessoria.

No jogo deste sábado (24), às 16h, contra a Portuguesa, o time será comandado pelo auxiliar, Marcos Tiquinho e pelo diretor de futebol, Sandrinho.

Nos bastidores, a informação já ventilava, sob a justificativa de um "desajuste" entre o elenco e o ex-técnico, que já não tinha os jogadores "na mão". No começo da manhã, Cascca chegou a enviar uma mensagem, no grupo dos jogadores, agradecendo o período de trabalho.

A contratação do profissional foi anunciada em outubro do ano passado, após a saída de Alexandre Finazzi. Em Mato Grosso do Sul, Cascca tem no histórico dois títulos estaduais pelo Águia Negra, em 2019 e 2020, além do troféu de campeão da Série B pelo Naviraí.

O Clube agradeceu o trabalho do treinador, que alegou visar melhores caminhos de trabalhos para a temporada. A expetativa, segundo informações internas, é de que o nome do novo comandante seja anunciado antes do jogo contra o Operário, no dia 3 de março.

