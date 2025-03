Ronaldo desiste de candidatura Ã  presidÃªncia da CBF

Ronaldo Fenômeno anunciou, nesta quarta-feira (12), a sua desistência da candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em publicação nas redes sociais, o ex-jogador revelou que não conseguiu apresentar o seu projeto às federações estaduais, que, em sua maioria, já declararam apoio à reeleição do atual presidente, Ednaldo Rodrigues.

"No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo", escreveu.

A federação paulista foi a única a receber o ex-jogador para uma reunião. As entidades de Amapá, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro não responderam ao contato feito por Ronaldo, enquanto as demais 23 manifestaram apoio ao atual mandatário da CBF.

Ronaldo havia anunciado em dezembro a sua intenção de concorrer ao cargo, alegando querer resgatar o prestígio do futebol brasileiro a nível mundial. No entanto, diante da resistência das federações, reconheceu que sua candidatura era inviável, já que elas possuem peso três no colégio eleitoral, enquanto os clubes da Série A e B detêm peso menor.

As eleições para a presidência da CBF devem ocorrer entre março de 2025 e março de 2026. Ednaldo Rodrigues tem mandato até março de 2026 e poderá convocar o pleito a partir do próximo ano.

