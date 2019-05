São Paulo e Bahia se encontram novamente agora na Copa do Brasil

São Paulo e Bahia se enfrentam mais uma vez em menos de quatro dias, agora os times duelam pela Copa do Brasil em partida de ida pelas oitavas de final que acontece nesta quarta-feira (22) às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP).



Os times se encontraram na quinta rodada do Brasileirão no último domingo (19) em jogo que terminou empatado por 0 a 0. Neste jogo, os times entraram em campo diante de bom público, mais de 44 mil pessoas estiveram presentes no Cícero Pompeu de Toledo para a partia e com o placar sem gols as torcidas não ficaram satisfeitas.



Copa do Brasil



Os clubes têm agora uma oportunidade de tirar a imagem ruim que ficou no último jogo e mudar a história. Para o duelo pela Copa do Brasil, o Bahia tem dois desfalques certos. O lateral Ezequiel não pode entrar em campo porque já defendeu o Fluminense na competição. Já o atacante Gilberto, ex-jogador do São Paulo, enfrenta uma suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.



O São Paulo também lida com problemas em seu elenco e pode ir a campo sem alguns de seus principais jogadores. O meia Liziero está fora da partida, por lesão. Além dele, o meia Hernanes e o atacante Antony ainda são dúvidas para o jogo desta quarta.

