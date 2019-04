Semifinais do campeonato estadual começam às 15h desta quarta

Os confrontos das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense, serão realizados na tarde desta quarta-feira (3) em Aquidauana e Itaporã.

A primeira partida, entre Aquidauanense e Comercial, pela semifinal, será realizada no estádio Noroeste, em Aquidauana, a partir das 15h. As duas equipes já se enfrentaram na primeira fase, e o "Azulão" venceu por 1 a 0 no estádio Morenão.

O outro jogo será entre Sete de Setembro e Águia Negra que jogam no estádio Chavinha, em Itaporã, no mesmo horário. As duas equipes se enfrentaram na primeira rodada do estadual, e o Águia aplicou uma goleada por 4 a 0.

Já o segundo jogo está marcado para o domingo (7). Em Campo Grande, o Comercial recebe o Aquidauanense no estádio Morenão. Já em Rio Brilhante, o Águia Negra enfrenta o Sete de Setembro, no estádio Ninho da Águia.

