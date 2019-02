Clássico 'Comerário' agita quinta rodada do estadual

A quinta rodada do campeonato Sul-Mato-Grossense inicia neste final de semana, com três jogos no sábado e três no domingo. O clássico entre Operário e Comercial agita a rodada.

O maior clássico do estado será disputado no estádio Morenão, às 16h. O Galo com apenas dois jogos disputados ocupa o 9º lugar na competição, enquanto o Colorado tem 7 pontos em quatro partidas, e está na terceira posição.

As duas equipes já se enfrentaram 189 vezes, com 70 vitórias do Operário, 50 vitórias do Comercial e são 69 empates. Os dois clubes já se enfrentaram em 12 finais na história, o Galo venceu oito oportunidades e o Colorado venceu apenas quatro.

Confira as outras partidas:

No sábado o Aquidauanense recebe o Sete de Dourados, a partida será no estádio Noroeste, às 16h.

Sem pontuar e na lanterna da competição, Operário de Dourados enfrenta o Corumbaense, no estádio Chavinha, às 16h00.

União ABC duela contra a Serc, no estádio Morenão, às 20h10.

Já no domingo, o Urso recebe o líder e 100% invicto na Toca do Urso, o Águia Negra joga para manter a invencibilidade na competição.

O Costa Rica-MS enfrenta o Novo, no estádio Laertão às 16h.

