Terceira rodada do campeonato estadual terá três jogos no Morenão

A terceira rodada do campeonato sul-mato-grossense de 2019 tem cinco partidas neste final de semana, mas algumas equipes irão fazer seu segundo jogo na competição. Serão três jogos em dois dias no estádio Morenão.

O jogo que abre a 3ª rodada será entre Novo que enfrenta o Operário de Dourados, a partida será sábado no estádio Morenão, os dois times ainda não pontuaram na competição, este será o segundo jogo do Novo, já a equipe douradense entra em campo pela terceira vez. O Confronto está marcado para as 16 horas.

No domingo outras quatro partida movimenta a competição, às 10 horas da manhã, no estádio Morenão, o Sete de Dourados que perdeu as duas partidas que disputou, e sofreu 5 gols, recebe o União ABC, a equipe douradense está na última colocação. Já o União soma 4 pontos.

Outra partida que acontece no Morenão, será o jogo entre Comercial e Aquidauanense, o duelo está marcado para as 16 horas, o colorado tem 4 pontos, os mesmos do time de Aquidauana.

No mesmo horário em Chapadão do Sul, no estádio municipal, a Serc recebe o Costa Rica-MS, os dois times estão com 3 pontos conquistados.

E para encerar o domingo de futebol, o líder Águia Negra recebe no Ningo da Águia a equipe do Corumbaense, o jogo está marcado para às 18h, o time de Rio Brilhante tem duas vitórias e já marcou 7 gols e não sofreu nenhum. Já o time de Corumbá, que perdeu na estréia, vem para a sua segunda partida, em busca da vitória para não se distanciar dos líderes da competição.

A partida entre Urso e Operário, vai ser remarcada para outra data.

