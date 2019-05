Seleção brasileira feminina é convocada para a Copa do Mundo

Na manhã desta quinta-feira (16), o técnico Oswaldo Fumeiro Alvarezo Vadão, conhecido como "Vadão", da seleção feminina de futebol, convocou 23 jogadoras para representar o Brasil na disputa da Copa do Mundo de 2019. Entre as convocadas, a craque Marta e a veterana Formiga, que vai disputar pela sétima vez um mundial.



A equipe brasileira tem 16 atletas que atuam fora do país, com destaque para Andressa Alves (Barcelona-ESP), Bia Zaneratto (Incheon-COR) e Andressinha (Portland-EUA), além de Marta (Orlando Pride-EUA) e Formiga (PSG-FRA).



Após nove derrotas seguidas, o técnico chega ao mundial confiante no grupo convocado. "Nosso otimismo de um bom resultado está na nossa cabeça e das meninas, como mostramos em uma reunião importante que fizemos. A nossa expectativa é altamente positiva, temos atletas de qualidade ímpar", acrescentou "Vadão".



O Brasil enfrenta Jamaica, Itália e Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo. A estreia contra as jamaicanas está marcada para o dia 9 de junho, em Grenoble.



Confira as 23 convocadas:



Goleiras: Aline (Tenerife -ESP), Bárbara (Avaí/Kindermann) e Letícia (Corinthians);

Laterais: Fabiana (Internacional), Letícia Santos (Sand-ALE), Tamires (Fortuna-DIN) e Camila (Orlando Pride-EUA);

Zagueiras: Érika (Corinthians), Kathellen (Bordeaux-FRA), Mônica (Corinthians) e Tayla (Benfica-POR);

Meio-campistas: Andressinha (Portland-EUA), Formiga (PSG-FRA), Adriana (Corinthians) e Thaísa (Milan-ITA);

Atacantes: Bia Zaneratto (Incheon Steel Red Angels-COR), Cristiane (São Paulo), Raquel (Huelva-ESP), Debinha (North Carolina-EUA), Geyse (Benfica-POR), Ludmilla (Atlético de Madri-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA) e Andressa Alves (Barcelona-ESP).

Deixe seu Comentário

Leia Também