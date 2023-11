Sem Neymar, Diniz convoca Seleção Brasileira com Endrick e dupla do Fluminense

Após conquistar a Libertadores com o Fluminense no último sábado (4), o técnico Fernando Diniz anunciou sua terceira convocação como treinador da Seleção Brasileira. A lista é para os jogos contra Colômbia, no dia 16 deste mês, em Barranquilla, e Argentina, no dia 21, no Maracanã.

A principal novidade é a presença de Endrick, atacante de 17 anos do Palmeiras, convocado pela primeira vez. Lesionados, Casemiro e Neymar não foram chamados.

Confira a lista dos convocados:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo);

LATERAIS: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão), Renan Lodi (Olympique de Marselha);

ZAGUEIROS: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Marquinhos (PSG);

MEIO-CAMPISTAS: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid);

ATACANTES: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Com 17 anos e três meses, Endrick é o jogador mais jovem convocado para a Seleção desde Ronaldo, em 1994. Fernando Diniz elogiou o atacante do Palmeiras, que irá para o Real Madrid em 2024.

"É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair", avaliou o treinador da Seleção.

Além de Endrick, a lista tem outros três estreantes na Seleção, também para o ataque: João Pedro, ex-Fluminense que está no Brighton, Paulinho, do Atlético-MG, e Pepê, ex-Grêmio, que está no Porto. Todos atuaram por seleções de base e a equipe pré-olímpica, mas nunca foram chamados para o time principal do Brasil.

Destaque do Aston Villa na atual temporada, Douglas Luiz voltou a ser convocado depois de dois anos. Na última convocação de Diniz, o ex-Vasco chegou a dar uma indireta nas redes sociais diante de sua ausência.

Outra particularidade na lista desta segunda é a convocação de apenas três laterais, com apenas uma opção na direita, Emerson Royal, do Tottenham. Fernando Diniz chamou oito atacantes e colocou Rodrygo, do Real Madrid, entre os meio-campistas. Ainda investigado pela Federação Inglesa por envolvimento em apostas, Lucas Paquetá segue fora.

Ausências

Camisa 10 da Seleção, Neymar passou por uma cirurgia na última quinta-feira após romper os ligamentos do joelho esquerdo sem seu último jogo pelo Brasil. O atacante do Al-Hilal deve levar entre seis e oito meses para voltar à ativa.

Capitão com Fernando Diniz, o volante Casemiro tem um problema na coxa e ficará fora “por algumas semanas”, segundo anunciou seu clube, o Manchester United. Outra baixa para a lista desta segunda é o lateral Danilo, da Juventus, que também tem uma lesão na coxa.

Camisa 9 de Fernando Diniz nos quatro primeiros jogos do treinador à frente da Seleção, Richarlison não foi chamado por opção técnica. Matheus Cunha, do Wolverhampton, também foi preterido. Gabriel Jesus está lesionado, mas foi chamado, e o técnico do Brasil espera que o atacante do Arsenal se recupere a tempo das partidas pelas eliminatórias.

O Brasil tem sete pontos após quatro rodadas e é o terceiro colocado das eliminatórias. A Seleção visita a Colômbia no dia 16 deste mês, em Barranquilla, e depois faz clássico com a Argentina, no Maracanã, no dia 21. *Com informações do portal GE.

