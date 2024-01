Sub-20: Seleção Brasileira se apresenta para disputa do Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira sub-20 iniciou os treinamentos visando o Pré-Olímpico na Venezuela. Sob o comando do técnico Ramon Menezes, os 23 atletas convocados se reuniram na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para intensificar os preparativos da competição que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos.

Os jogadores foram a campo, marcando o início oficial da preparação. O treinamento começou com uma sessão educativa, focando em técnicas ofensivas e defensivas. Os atletas participaram de exercícios específicos, atualizando aspectos estratégicos fundamentais para o estilo de jogo pretendido pela comissão técnica.

O treinamento também teve triangulações e finalizações sem marcação. Todos os atletas trabalharam chutes no gol, com ou sem cruzamentos. O técnico Ramon Menezes falou sobre os primeiros passos da equipe rumo ao Pré-Olímpico.

A competição será disputada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela. O Brasil está no Grupo A do Torneio, junto da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo se enfrentam. Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, e as duas melhores seleções no geral se classificam para as Olimpíadas de Paris.

