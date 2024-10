'Superliga C' de Vôlei começa nesta terça na Capital no Círculo Militar

Começa nesta terça-feira (8), a Superliga C de Vôlei em Campo Grande. As disputas serão no Ginásio do Círculo Militar, com entrada por 2kg de alimento não perecível ou R$ 10, por pessoa.

Organizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), a competição reúne os melhores times da região Centro-Oeste.

Mato Grosso do Sul será representado pela Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, que no último fim de semana foi bronze no Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-16. Desta vez entram em quadra a equipe de base do adulto.

Os jogos vão começar às 14h, sendo que a equipe da casa joga às 19h, contra o Mais Vôlei Brasília pela 1ª rodada classificatória.

14h – Real Brasiliense x Vila Nova Universo

15h30 – Lona Voleibol x Ascade

17h – Brasiliense Vôlei x ACE Open Sports

19h – Campo Grande Vôlei x Mais Vôlei Brasília

Quarta-feira (9)

14h – ACE Open Sports x Vila Nova Universo

15h30 – Ascade x Mais Vôlei Brasília

17h – Brasiliense Vôlei x Real Brasiliense

19h – Campo Grande Vôlei x Lona Voleibol

Quinta-feira (10)

14h – ACE Open Sports x Real Brasiliense

15h30 – Mais Vôlei Brasília x Lona Voleibol

17h – Brasiliense Vôlei x Vila Nova Universo

19h – Campo Grande Vôlei x Ascade

As semifinais serão na sexta-feira (11), seguindo com as disputas de campeão e terceiro lugar, a partir das 17h, no sábado (12).

O time campeão garante acesso a Superliga B, enquanto os vice-campeões de cada região disputam uma vaga de acesso restante.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também