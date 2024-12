Superliga de Vôlei Masculino: Times chegam na Capital na sexta para treinar

Os times do Vedacit Guarulhos e Renata Campinas de São Paulo chegam nesta sexta-feira (6), em Campo Grande. As duas equipes vão se enfrentar no sábado (7), às 20h30, no ginásio Guanandizão, pela Superliga de Vôlei Masculino.

Segundo informações divulgadas, a chegada dos dois times no Aeroporto Internacional de Campo Grande está prevista para o período da manhã. As equipes devem treinar na noite de sexta, em horários distintos.

O Vedacit Guarulhos ocupada a 10ª colocação entre os 12 participantes. São duas vitórias em sete jogos. Já o Renata Campinas está em 4º lugar com cinco triunfos também em sete partidas.

Campo Grande volta a receber um grande evento de vôlei após 4 anos. A última vez foi em outubro de 2020, quando o Guanandizão foi palco das finais da Supercopa do Brasil. Praia Clube (MG), no feminino, e Taubaté (SP), entre os homens, levantaram o troféu na Capital Sul-mato-grossense.

Ingressos

Os ingressos estão à venda pela plataforma Total Ingressos ou nas lojas da Planeta Esportes em Campo Grande. As entradas estão a partir de R$ 40.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também