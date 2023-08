Taça Brasil Sub-8 de futsal vai para o Fluminense após jogo em Campo Grande

O título da 1ª Taça Brasil de Clubes Sub-8 de Futsal Masculino – Divisão Especial foi garantido pelo Fluminense Football Club (RJ). O tricolor do Rio venceu o Sport Club do Recife/Instituto Todos (PE), por 3 a 1, e ficou com o troféu.

A competição foi realizada no sábado (12), no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande.

Para o presidente da FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul), Mauro Ferrari, Campo Grande já se consolidou como uma das capitais do futsal brasileiro. “Em 2023, Campo Grande é a capital do país que mais tem sediado eventos do futsal. Estamos também muito bem representados em todas as competições nacionais, Mato Grosso do Sul tem equipes na divisão de elite em todas as categorias, sempre chegando entre os melhores”.

O próximo campeonato nacional da modalidade em Mato Grosso do Sul já tem data marcada. O estado receberá, de 8 a 14 de outubro, a Taça Brasil de Clubes Sub-10 de Futsal Masculino – Divisão Especial.

Os gols do Flu foram anotados por Douglas (2x) e Thallis. Kaio descontou para o Rubro-Negro pernambucano. Classificado como terceiro melhor colocado na fase de grupos, a equipe carioca se superou e deu a volta por cima nos confrontos decisivos do “mata-mata”. “Foi uma campanha de superação, com jogos duros, mas conseguimos ser campeões. Esses garotos correram muito e se doaram em quadra durante essa semana”, enfatizou o técnico do Fluminense, Rodrigo Luiz Duarte.

Representando Mato Grosso do Sul, a Associação Atlética Escolinha do Pezão/Bayern chegou à semifinal, após confronto sul-mato-grossense contra a Associação Atlética Pelezinho nas quartas de final. Ao todo, a Taça teve 25 jogos, com 175 gols marcados (média de sete gols por partida).

A competição inédita da CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) teve a participação de 12 equipes e contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

