Time de São Gabriel é prata do Centro-Oeste da Liga Nacional de Handebol

Brenda Leitte, com ge

Mato Grosso do Sul conquistou prata através do Esporte Clube São Gabriel - Tubarões, na Conferência Centro-Oeste da Liga Nacional de Handebol Masculino. A final da competição foi nesse fim de semana, em Sonora, no Mato Grosso.

O time estreou com derrota, por 20x23, para o ASB/Prefeitura de Sorriso, mas depois venceu o Capital Brasília, por 31x26, e carimbou a vaga na final.

Na decisão, a oportunidade de uma revanche contra ASB/Prefeitura de Sorriso, mas a equipe perdeu por 16x28 e ficou como a prata.

O resultado deu ao time de Sorriso a vaga na disputa nacional, entre os 12 melhores a nível Brasil, no final do ano.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também