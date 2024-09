Tite dá adeus ao Flamengo

Sarah Chaves, com informações do GE atualizado em 30/09/2024 às 11h04

Em comunicado, o Flamengo informou a demissão de Tite nesta segunda-feira (30), após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e vitória sofrida sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Filipe Luís, que estava no sub-20, comandará de forma interina a equipe.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente" diz o comunicado do Flamengo.

Tite chegou ao Flamengo em outubro do ano passado, em seu primeiro trabalho desde a saída da Seleção, ao fim de 2022. Em 2024, a temporada começou com o título carioca conquistado de forma invicta, sofrendo apenas um gol (em partida na qual a equipe atuou com reservas). Mas a situação mudou a partir do meio do ano. Com desfalques por convocações e lesões, Tite não conseguiu encaixar uma boa sequência.

Tite deixa o clube dois dias antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que será disputada na quarta-feira, contra o Corinthians, no Maracanã.

Em sua última partida no comando rubro-negro, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no domingo, o treinador foi criticado pela torcida antes, durante e depois do confronto.

Na coletiva depois da partida contra o Athletico-PR, nove horas antes do anúncio da demissão, Tite afirmou se sentir respaldado pela diretoria rubro-negra. "Respaldo da direção é constante, diário, de todos os momentos. Quando fala de fortalecimento de uma equipe toda, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e os atletas. (...) O trabalho só vai ser devidamente julgado quando tiver o seu término. Agora é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Eu tenho uma atenção: de representar com dignidade o cargo para o qual fui convidado, disso eu não abro mão.

O Flamengo ocupa a quarta colocação no Brasileirão (a nove pontos do líder Botafogo, com um jogo a menos) e deposita suas chances de título na Copa do Brasil. Com Tite no comando, o Flamengo disputou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 65,7% dos pontos.

