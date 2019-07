Vadão é demitido pela CBF e deixa comando da seleção feminina

Rauster Campitelli, com informações do R7

Após um mês da eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo da França, Vadão, como é conhecido Oswaldo Alvarez, não é mais técnico da seleção feminina de futebol. Ele foi demitido por Rogério Caboclo, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A informação foi divulgada no site da entidade na tarde desta segunda-feira (22).

O treinador, que passou por inúmeros times no futebol masculino, como São Paulo e Athletico-PR, dirigiu a seleção feminina por duas oportunidades. Na primeira delas, além de conquistar o ouro no Pan de 2015, levou a equipe ao 4º lugar na Olimpíada do Rio, em 2016. Vadão retornou em setembro de 2017, ficando no cargo até hoje.

De acordo com a CBF, ainda não há uma definição de seu substituto, mas isso deverá ser decidido "no prazo mais curto possível".

Deixe seu Comentário

Leia Também