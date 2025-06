Veja o chaveamento das oitavas de final do Mundial de Clubes

Os quatro times brasileiros avançaram para as oitavas de final do Mundial de Clubes e encaram nova fase no mata-mata a partir de sábado (28) com o jogo entre Palmeiras e Botafogo às 12h (horário de MS). A transmissão ao vivo pode ser acompanhada na Globo, SporTV e CazéTV.



Até o fim do dia desta quinta-feira (26), estarão definidos os times classificados em suas respectivas posições,mas alguns times já carimbaram seu devido espaço no chaveamento.



Veja como ficam os confrontos das oitavas do Mundial de Clubes



• Oitavas 1 - Palmeiras x Botafogo (sábado 28 – 12h)

• Oitavas 2 - Benfica x Chelsea

• Oitavas 3 - Inter de Milão x Fluminense (Segunda 30 – 15h)

• Oitavas 4 - 1º do grupo G (Juventus ou City) x 2º do grupo H (Real Madrid, Salzburg ou Al-Hilal)

• Oitavas 5 - Paris Saint-Germain x Inter Miami

• Oitavas 6 - Flamengo x Bayern (domingo 29 – 16h)

• Oitavas 7 - Borussia Dortmund x Monterrey

• Oitavas 8 - 1º do grupo H (Real Madrid, Salzburg ou Al-Hilal) x 2º do grupo G (Juventus ou City)















Cup tree provided by

Cup tree provided by Sofascore

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também