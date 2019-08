Vídeo- Após capotar no Rally Sertões, Caio Castro tranquiliza fãs

No primeiro dia de arrancadas no Rally dos Sertões 2019, um acidente envolvendo o ator Caio Castro deu um susto no público em Campo Grande.

Piloto de UTV (veículo utilitário), o galã e o navegador Marcos Ponstein capotaram e ficaram de cabeça para baixo na bateria semifinal disputada. Eles perderam o controle em um dos saltos, mas saíram ilesos.

O tubular capota diversas vezes após uma rampa. Castro saiu andando do veículo e passou por exames no local.

O ator disse logo depois de sair do veículo, que ficou na pista de cabeça para baixo "tudo certo. Eu peguei um "bump" ali que não esperava. Mas está tudo certo".

A dupla e a equipe terão uma corrida contra o tempo para recuperar o UTV a tempo da largada deste domingo. Castro foi convidado da organização para participar do evento.

Veja abaixo vídeo do acidente e postagem feita no Instagram para fãs.

