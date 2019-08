Servidora morre após carro sair da pista, atingir árvore e capotar em MS

A servidora municipal Manuela Vinagre de Farias Marcondes, 26 anos, morreu em acidente de trânsito no km 6 da MS-382 em Guia Lopes da Laguna na tarde de domingo (11).

Conforme informações do boletim de ocorrência, ela dirigia um veículo Ford Ka branco com placas de Maracaju e quando por algum motivo que ainda será investigado, perdeu o controle da direção, saiu da pista, voltou novamente, bateu numa árvore e capotou. As quatro rodas do automóvel ficaram para cima.

O acidente aconteceu no sentido Bonito indo para Guia Lopes da Laguna. Manuela morreu no local e o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária (PMR) e Polícia Civil (PC) atenderam a ocorrência.

Manuela era funcionária pública da Prefeitura Municipal de Maracaju, lotada na Secretaria de Saúde, e acadêmica da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O velório está sendo realizado desde as 18h de domingo (11) no Salão do Caminho, localizado na praça da Igrejinha, na Rua Pereira do Lago esquina com Avenida Mário Corrêa.

A Prefeitura declarou luto nesta segunda-feira (12) e retornará as atividades na terça-feoira (13), já a UEMS de Maracaju emitiu nota de falecimento e luto oficial na instituição. "É com pesar, que a Universidade informa o falecimento da acadêmica Manuela Vinagre Marcondes, ocorrido neste domingo em decorrência de acidente automobilístico. Ela era aluna do curso de Administração”.

