Vini Jr. é alvo de comentários racistas em postagem de TV argentina

Vinicius Jr. foi, mais uma vez, alvo de racismo. Agora, em uma publicação do canal argentino TyC Sports. Na conta oficial do veículo no Instagram, uma postagem com a foto do brasileiro pergunta quem é a pessoa em destaque e propõe um desafio: “apenas respostas incorretas”.

“Um copo de Fernet (bebida escura que tem espuma branca) com espuma”, diz uma das respostas; “Como nos velhos tempos das correntes”, ataca outro racista se referindo à escravidão; “Não faço ideia, mas ele gosta de banana”, escreveu outra pessoa.

Além dos incontáveis comentários racistas, emojis de macacos foram usados para ofender o jogador. Vini Jr está de férias desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa América para o Uruguai. Até o momento, o brasileiro não se pronunciou sobre o episódio.

