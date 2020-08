Zagueiro mais caro da história, é preso na Grécia após briga com policiais

Harry Maguire, zagueiro mais caro da história do futebol, contratado pelo Manchester United e da seleção inglesa, foi preso na noite destá quinta-feira (20) em Mykonos, na Grécia, após confusão com policiais locais.

Segundo o Fox Sports, o defensor iniciou uma discussão com policiais chamados para interromper uma briga entre dois grupos de turistas. O desacordo gerou uma agressão do defensor, que foi preso com outros dois britânicos.

O Manchester United emitiu um comunicado confirmando o ocorrido e revelou que não irá se posicionar no momento.

"O clube está ciente de um suposto incidente envolvendo Harry Maguire em Mykonos na noite passada. O contato foi feito com Harry e ele está cooperando totalmente com as autoridades gregas. No momento, não faremos mais comentários".

Maguire foi contratado pelos Diabos Vermelhos por 85 milhões de euros (Mais de 560 milhões de na última temporada, sendo o zagueiro mais caro da história do futebol.

Deixe seu Comentário

Leia Também