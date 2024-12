Agenda cultural: Último fim de semana do ano terá rock, samba e musical infantil

Bares e restaurantes se preparam para a última noite de fim de semana do ano, com programação de forró, rock e samba. Para quem prefere uma agenda "mais família", a Cidade do Natal e as Férias no Prosa são opções. Confira:

SEXTA-FEIRA

Banda do Buteco - O Buteco do Miau tem programação especial prometendo a última sexta de rock do ano. A partir das 22h na Av. José Nogueira Viêira, 1303 – Tiradente. Entrada R$ 10.



Forrózinho do Chiad – No Quiça Gastrobar, a sexta tem promoção de copão, 2 por R$ 17,com música ao vivo. A partir das 19h na Euclides da Cunha, 488. Entrada Gratuita.



Super Sexta – A banda BM2 estará no Clube Estoril a partir das 20h. Sócio não paga entrada. Não associados pagam R$ 15 (dinheiro meia) R$ 30 (dinheiro inteira) R$ 35 (cartão meia) e R$ 17,50 (cartão meia). Local: Rua Silvana Tomé Veríssimo,20, JD. Autonomista. Mais informações pelo número: 67 996047643

Dumattu de Virada – Último show de 2024 na Cervejaria Canalhas é uma mistura explosiva de pop, rock e energia contagiante. Local: Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira. Entrada apartir de R$ 30 pelo link .

Cidade do Natal - Max Henrique sobe no palco da Cidade do Natal nesta sexta a partir das 19h30. Na sequência, a tradicional Parada Natalina será realizada às 21h, trazendo os personagens temáticos e a presença da Família Rena, na programação especial “O Natal em CG é Feito pra Você”.

SÁBADO

O Auto da Compadecida 2 – Continuação aclamada está em cartaz no Shopping Campo Grande com sessão até às 20h20. Os valores variam de R$ 23 a meia entrada a R$ 46. Detalhes no www.cinemark.com.br.



Férias no Prosa – A partir das 16 a programação tem Rock para Crianças com Nano Elânio e Banda Brincante. O show promete uma viagem musical que transforma tradicionais cantigas e brincadeiras infantis em versões vibrantes e roqueiras. Local Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200, Centro. Entrada gratuita.



Parque Kinder – O Espaço reúne em um só lugar, lazer e aventura. A atração, localizada no 2° piso, próximo ao Carrefour, disponibiliza um circuito de desafios composto por sete brinquedos, incluindo uma incrível piscina de bolinhas. O espaço é destinado a crianças de 1 a 12 anos, o valor da atração é de R$ 50 para 40 minutos e mais R$ 10 a cada 15 minutos adicionais. Horário das 10h às 18h.



Magic Games: O Kid Play, uma área à parte, oferece desconto de 50% para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O passaporte dá direito a ficar da abertura até o fechamento do Shopping Norte Sul Plaza, mas, ao deixar o espaço, não é possível retornar.

City Tour de Natal – O passeio parte diretamente da Cidade do Natal, oferecendo aos participantes uma oportunidade única de conhecer os principais pontos turísticos de Campo Grande. Horários de saída: 18h, 19h e 20h. Entrada: gratuita



Elvis & Adriano – A dupla estará na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul às 19 horas pelo projeto ‘Som do Sesc’.



Cidade do Natal – A partir das 19h30 o palco da cidade nos altos da Afonso Pena recebe o grupo Sampri, que levará samba e outras brasilidades para quem for até o local com a família. A Parada Natalina com a chegada da Família Rena será realizada às 21h.



Deathzembro Iconoclasta – O palco do Mirante Pub vai tremer com o peso das bandas de Death Metal: Trozator, Malignant Order, Licantropo e Enterrado a partir das 21h na Rua Doutor Zerbini, 53 Chácara Cachoeira. Ingressos apartir de R$ 25 pelo link .



Karla Coronel – Para quem curte MPB, Karla Coronel, estará no Ponto Bar com participações de Gio Resquin, Dovalle e Rushel a partir das 19h na Rua Doutor Temistocles, 103, Centro. Ingressos a partir de R$ 15.

DOMINGO

Yoga Para Todos – Realizado todo último domingo do mês, o Yoga Para Todos oferece uma experiência inclusiva, ideal para quem busca bem-estar físico e mental. É necessário levar tapete de yoga ou canga, água e protetor solar para a prática. A partir das 9h no Parque das Nações Indígenas, em frente ao Monumento dos Povos Indígenas.

Cidade do Natal - A partir das 19h30 a banda derock Frequência Zero agita os visitantes nos altos da Afonso Pena. A programação conta ainda com a Parada Natalina a partir das 21h, área kids, praça de alimentação e exposição de artesões.



Balejo em CG - Espaço recebe Billy SP e os grupos, “Humildemente’ e ‘Simboraê’, com participação do Dj Giovani Martins nos intervalos do pagode. A partir das 18h no Circulo Militar, Av. Afonso Pena, 107. Ingressos pelo link.

Samba do Caramelo – O grupo Samba do Caramelo traz uma fusão de raízes do samba com influências modernas, criando um som único para animar a noite. A partir das 19h no Quiça Bar, localizado na R. Euclides da Cunha, 488, Jardim dos Estados.





