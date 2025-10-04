Agenda de sábado tem Almir Sater, Tendel Agroplay e espetáculos de teatro

Campo Grande será palco de uma agenda cultural diversificada, com eventos que vão da literatura à música, passando por teatro, cinema, arte urbana, festas e feiras gastronômicas. Um dos destaques é a abertura da Bienal Pantanal, que celebra o livro e a cultura regional com programação gratuita e show especial de Almir Sater. Para quem gosta de teatro, há apresentações com nomes consagrados da dramaturgia nacional, além de atrações circenses ao ar livre.
- Feira Vem Garimpar na Vila Almeida, das 8h às 15h, no Parque Poliesportivo Mamede Assem José, promove a moda circular com milhares de peças a preços acessíveis. Entrada gratuita.
- Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de MS, a partir das 14h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, oferece palestras, exposições, feira de livros e um show de abertura com Almir Sater e Maria Alice. Entrada gratuita.
- Oficina de Pintura no Sabonete, das 14h às 16h, na Praça de Eventos do Norte Sul Plaza, é uma atividade voltada para o público infantil. Entrada gratuita mediante inscrição pelo Clube+.
- VIII Mostra Sesc de Cinema, às 16h, exibe o longa infantojuvenil “Enigmas no Rolê”, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhandui, 200). Entrada gratuita.
- Feira Ziriguidum, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, une moda, gastronomia, artesanato e apresentações culturais. Entrada gratuita.
- Feira Arte com Missão, das 16h às 20h30, na Rua Tônico de Carvalho, 151, é conhecida por sua gastronomia oriental e programação para toda a família. Entrada gratuita.
- TENDÉL Agroplay com Léo & Raphael, a partir das 16h, no Parque Laucídio Coelho, é uma das maiores festas sertanejas do estado. Ingressos a partir de R$ 60 pelo site tendelbr.com.br.
- Feira Cultural e Criativa Coopharadio, das 17h às 22h, na Praça V da Coopharadio (Rua Assunção com Spipe Calarge), conta com música ao vivo, danças típicas e atrações infantis. Entrada gratuita.
- Desier Party, das 17h às 23h30, no Lupland Biergarten, é voltada ao público +30 e traz DJs como Danilo Bachega, Isa Nahas e Ellea DJ. Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla.
- Espetáculo “Arte de Quinta – Especial Beth Terras”, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian (Rua 26 de Agosto, 453), apresenta esquetes com humor e espontaneidade. Ingressos a partir de R$ 15 pelo Sympla.
- Espetáculo “Fragmentada”, também às 19h, na Praça do Leão (Rua Marques de Leão com Rua Tabaúna), é uma atração circense gratuita da Cia Pisando Alto.
- Espetáculo “Três Mulheres Altas”, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, traz Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre no clássico de Edward Albee. Ingressos a partir de R$ 25 pelo Sympla.
- Show “Uma Noite ao Rock Nacional”, às 20h, no Blues Bar (Rua 15 de Novembro, 1186), com a banda PLEBHEUS tocando sucessos de Tim Maia, Mamonas Assassinas, Pitty e outros. Ingressos a R$ 30 pelo Sympla.
- Festa DECRETO b2b TARJA, às 23h, no Mirante PUB (Rua Dr. Zerbini, 53), reúne duas labels de techno com DJs locais e convidados como Bllack Rose e Gabi Pazzi. Ingressos a partir de R$ 20 pelo Sympla.