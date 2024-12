Agendão encerra com shows de rock na Concha Acústica neste domingo

O finalzinho deste fim de semana termina com muita música e apresentação teatral na Capital, com shows de Dagata e Banda V12 e o espetáculo "Mulheres que Bailam". Confira:

Som da Concha: Dagata e Banda V12 - Mais um domingão de Som da Concha e, desta vez, com muito rock. A edição deste domingo traz Dagata, com o show “Vela, Fogo e Pavio”, em que o cantor interpreta suas composições autorais e também faz versões de sucessos do rock nacional, do rock internacional e da MPB.

Logo depois, tem show com a Banda V12, apresentando “Entre Máquinas e Nuvens”. No show, o grupo revisita a obra da banda Vaticano 69, um dos maiores nomes do rock de Mato Grosso do Sul, sem cair no clichê do saudosismo. A apresentação trará ao público clássicos como Um Breve Estudo Sobre o Tempo, Cavalo de Troia, Do Que Você Tem Medo?, Uma Pra Estrada, entre outros, que atravessaram gerações e continuam a emocionar os fãs até hoje.

Além de homenagear o legado do Vaticano 69, a Banda V12 também apresentará um repertório autoral, com músicas inéditas que fazem parte da nova fase do grupo. A banda trará uma sonoridade moderna, combinando elementos dos anos 90 com novas influências, utilizando beats, timbres e arranjos contemporâneos.

Horário: 18h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles, Parque das Nações Indígenas (entrada pela Rua Antônio Maria Coelho, 5655 – Carandá Bosque. Entrada: gratuita

Montagens das peças de teatro - O Grupo Casa apresenta suas turmas de teatro em uma noite emocionante de espetáculos, com peças que encantam pela dedicação e talento dos alunos. As apresentações incluem "Passarinho", "Pedra do Poder" e "Véspera de Halloween" (15h), "Alice no País das Maravilhas" (17h), "O Inferno São os Outros" (19h) e "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues (20h).

Horário: a partir das 15h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/montagens-espetaculos-turmas-de-teatro-grupo-casa/2734905

Espetáculo "Mulheres que Bailam" - O grupo Embrujos de España, que há 36 anos mantém viva a cultura e tradição espanhola por meio da dança flamenca em Mato Grosso do Sul, realiza o espetáculo "Mulheres que Bailam". Composto por 30 bailaoras, o espetáculo é dirigido pela criadora do grupo, coreógrafa e educadora física, Maria Helena Pettengill. O espetáculo objetiva reunir mulheres de todas as idades que fazem do seu dia a dia um prazer através da dança.

Horário: 19h30

Local: Teatro Allan Kardec - Av. América, 653 - Vila Planalto

Entrada: ingressos pelo WhatsApp (67) 99613-1703

