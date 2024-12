'Bora'? Domingo tem Rodeio em Touros e Som da Concha

Domingão (08) chegou com programações para animar o restante do fim de semana dos campo-grandenses. Confira abaixo o que temos para hoje:

Perifeirarte - Em uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cidadania, lideranças comunitárias e a Feira do Bosque, esta edição terá cerca de 80 expositores. A partir das 16h, na Praça do Peixe, com entrada gratuita.

Som da Concha - Nesta edição, o cantor Dagata se apresentará com o show “Vela, Fogo e Pavio” e a Banda V12 traz o espetáculo “Entre Máquinas e Nuvens”. Será a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Rodeio em Touros - Neste fim de semana, tem as finais do laço comprido e de rodeio em touros. Música é por conta de Fábio Cunha e Batidão. A partir das 19h, no Parque do Peão, com entrada gratuita.

