Capital terá teatro, feiras e Festival de Hambúrguer neste fim de semana

Mais um fim de semana para a conta, e Campo Grande terá shows, feiras e o 1º Festival de Hambúrguer. Confira a Agenda Cultural do JD1 deste fim de semana:

1º Festival do Hambúrguer - O festival celebra o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado no próximo domingo, 28 de maio. Com variedade para todos os gostos, as empresas participantes com hambúrgueres, hotdog e batata frita terão preços tabelados em R$ 20, R$ 25 e R$ 30. Nesta sexta-feira será a partir das 19h, na Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

“Ninho” - Espetáculo de dança contemporânea resultado da pesquisa da intérprete Liu Moreira, com as matrizes indígenas e africanas presentes em sua ancestralidade familiar feminina. Começa às 19h, no Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Laricas Cultural - DJ Magão comanda programação com hip hop e brasilidades. Está marcado para às 17h30, na Antônio Maria Coelho, 1.663. Entrada é gratuita.

Chá Acadêmico - O projeto “Movimento Concerto: Música Eurudita e suas Fronteiras”, da UFMS, vai tocar na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Será às 19h30, na Rua 14 de Julho, 4.653. Entrada é gratuita.

SÁBADO

O Teatro Mágico - Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz e Violão a partir das 21h, no teatro Dom Bosco, o show é um convite para um encontro mais intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem à história desse grupo icônico. Começa às 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: compre aqui.

Sessão de Rua - projeto gratuito para a população em geral, com o intuito de promover cultura e informação através da música reggae. Será na Rua da Saudade, em frente ao número 577. Entrada é gratuita.

Feira do Brincar - Batucando Histórias celebra 6 anos com gastronomia, moda, brinquedos, livros. A partir das 16h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Feira Mixturinha - Espaço para o empreendedorismo e economia criativa terá artesanato, gastronomia e atividades culturais. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe, na Av. Bom Pastor, 700. Entrada é gratuita.

Laricas Cultural - Cantora Beca Rodrigues abre a noite. Em seguida, a banda T404. Além disso, o local vai ter uma roda de conversa sobre Maio Amarelo, que conscientiza sobre abuso infantil. Está marcado para às 17h30, na Rua Antônio Maria Coelho, 1.663. Entrada é gratuita.

Arena Trampolim - Complexo com parede de escalada, um mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h, na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingresso custa R$ 50 com direito a duração de 50 minutos.

Feira Central Cultural - Vai ter noite de bolero com muita animação. Está marcado para às 19h, na Rua 14 de Julho, 3.351. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Centrípeto” - Cia Dançurbana retorna com a “Temporada Quanto Custa?”. Para entrar em cena, eles vão apresentar o espetáculo “Centrípeto”, da Sôma Cia de Dança. Está marcado para às 19h30, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita.

DOMINGO

28 anos de resistência da Praça do Preto Velho - Movimento “Respeito sua fé, respeite meu axé” convida todos para celebrar os 28 anos do espaço público com roda de capoeira, atrações culturais e louvor aos pretos velhos. Será a partir das 13h, na Praça do Preto Velho.

