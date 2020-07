Da música internacional ao gospel, confira as lives deste sábado

Sarah Chaves, com informações do G1 e Letras

A programação de lives deste sábado (11), conta com apresentações internacionais, o famosos forró que não sai da playlist de transmissões, além de música gospel.

O britânico, cantor e compositor Elton John irá transmitir ao vivo de Sydney, na Austrália a partir do 12h (horário local). Já Wesley Safadão, veterano em fazer lives aqui no Brasil irá entrar ao vivo as 19h. Enquanto Thalles Roberto, um dos ícones da música gospel estará ao vivo às 16h em seu canal no Youtube.

Confira a lista completa e onde assistir:

- Elton John – ao vivo em Sydney (1986) – 12h - Link

- Mastruz com Leite - 14h - Link

- DJ Tubarão - 15h - Link

- Rai Saia Rodada - 15h - Link

- Tássia Reis, Romero Ferro, MC Tha e outros no Festival Coquetel Molotov - 15h - Link

- Gabe, Sarah Stenzel, Pedräda e Guss (Todxs Music Festival) - 16h - Link

- Katinguelê - 16h - Link

- Cezar e Paulinho - 16h - Link

- Maurício Manieri - 16h - Link

- Thalles Roberto - 16h - Link

- Ivan Gadelha – 16h (YouTube)

- Amizade Serta (Renan & Christiano, Leo de Freitas & Fabiano e Fabrício & Gabriel) – 16h30 - Link

- Zizi Possi - 17h - Link

- Silva - 18h - Link

- Vírgina Rosa com participação de Ogair Júnior (Em Casa com Sesc) - 18h - Link

- Samba na Medida – 18h (YouTube)

- Silva – 18h (YouTube)

- Maria Rita – 18h (YouTube)

- Wesley Safadão e Xand Avião - 19h - Link

- Sandro DJ – 19h (YouTube)

- Belo – 20h - Link

- Angela Roro (Cultura em Casa) - 20h30 - Link

- Teresa Cristina - 21h - Link

- Furacão 2000 – 21h - Link

