“Domincão Junino” acontece no próximo dia 30 no Bosque dos Ipês

Para quem tem um membro da família de quatro patas, e que adora passear, ele e toda a família tem data marcada para se divertir no do Domincão Junino, que será realizado no próximo dia 30 de junho no Bosque dos Ipês – primeiro shopping pet friendly de Mato Grosso do Sul. O evento inicia às 16 horas no estacionamento e terá caminhada com percurso de 1 km, feira de adoção, show de agility, cãocurso caipira e diversas atrações para os pets e toda a família.

Para participar é preciso se inscrever no site www.bosquedosipes.com e doar 1 kg de ração no dia do evento, que será doado para instituições de proteção animal. Os 100 primeiros inscritos ganharão um kit de participação com camiseta, bandana, plaquinha de identificação e brindes.

Tutores e pets vão percorrer um trajeto de 1 km de caminhada dentro do estacionamento do shopping, com direito a aquecimento antes do percurso. Para o bem-estar dos animais e proprietários terá água gratuita no evento.

Os apaixonados por animais poderão encontrar um cãozinho ou gatinho ‘’para chamar de seu’’ na feira de adoção das Organizações não Governamentais (ONGs), Anjos de 4 Patas, Pedacinho do Céu, Fiel Amigo, Abrigo dos Bichos e Grupo Aamar, que acolhem e cuidam de animais abandonados e/ou vítimas de maus-tratos em lares temporários. Produtos das instituições estarão à venda para ajudar no tratamento dos animais.

Os pets poderão participar também do cãocurso que irá eleger o pet e o dono mais caracterizado de caipira, menor cão, maior cão e o mais adestrado. Serão premiados o 1º, 2º e 3º lugar. Os participantes do Domincão poderão conhecer também os serviços do centro de convivência animal especializado em bem-estar - Be Dog e tirar dúvidas sobre adestramento. A empresa Premier demonstrará através de brindes uma alimentação equilibrada, produzidos com ingredientes de alta qualidade. O estúdio de fotos móvel, Seu Pet na Foto irá capturar imagens de todos os focinhos.

Por questões de segurança, o evento tem algumas regras de participação, de acordo com a Portaria nº422/2004, editada pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, que permite a entrada de cães listados a seguir, com uso obrigatório de coleiras e focinheira; Pit bull, rotweiller, staffordshire bull terrier, fila brasileiro, american bully, roshi, chow chow, mastim napolitano, mastiff, pastor alemão, pastor belga, pastor suiço, dobermann, dogue alemão, dogue argentino, cane corso, cães de raças orientais (como akita inu e shiba inu) e outras raças que podem causar insegurança ao público. Todos os cães devem obrigatoriamente serem conduzidos na guia.

Serviço

Domincão

Data: 30 de junho (domingo)

Horário: 16h às 19h

Local: Estacionamento (acesso A) – 1º piso - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

