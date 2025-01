Domingo na Capital tem Bosque da Paz, museu itinerante e muito mais; confira

Mais um final de semana chega ao fim, mas para a alegria do campo-grandense, este domingo (19) será marcado de entretenimento para toda a família na Capital, com um dos destaques sendo a amada Feira Bosque da Paz.

Confira a agenda cultura do JD1 para este domingo:

Feira Bosque da Paz - Na edição de férias, a tradicional feira tem "Fábrica do Brincar" para as crianças. Os organizadores prometem cultura, gastronomia, música e encantamento no clima mais especial do ano. Será das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens - Carandá Bosque. Entrada é grátis.

Parque Mônica Esportes - Para curtir com a criançada, o Shopping Campo Grande traz em 2025 o Parque da Mônica, um circuito de aventuras infláveis, piscinas de bolinhas, giro radical e espaço multijogos na temática da Turma da Mônica. Apto para crianças de 02 a 13 anos. Será das 10h às 20h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos).

Museu do Videogame Itinerante - Se você não conseguiu ir no sábado, a exposição continua até o dia 26 de janeiro. A exposição resgata 53 anos de história dos videogames, desde o primeiro console do mundo, até os modelos atuais. A exposição também permitirá aos visitantes jogarem os maiores clássicos e participar de torneios de jogos antigos e atuais, concursos de cosplay, espaço PlayStation VR2, Just Dance, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, entre outras. Será das 14h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad 4796. Entrada é grátis.

Férias Brincantes - A oficina "Férias Brincantes", no Ateliê Ramona Rodrigues, convida as crianças a explorarem histórias e brincadeiras tradicionais. As atividades, voltadas para a ludicidade, promovem o resgate de jogos que incentivam a criatividade, estimulando a imaginação das crianças ao mesmo tempo em que fortalecem o vínculo com o mundo da cultura popular. O evento será realizado de forma interativa e educativa. A partir das 16h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas e informações pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

Espetáculo “Ponto de Partida” - A companhia Circo do Mato apresenta a história de um palhaço idoso, que aguarda um contratante para uma nova apresentação enquanto revive momentos marcantes de sua trajetória no circo. Começa às 20h, na sede do Circo do Mato. Entrada: fralda geriátrica ou material de limpeza, que serão doados ao Recanto Feliz.

Pagode na Pele ao vivo - O duo Pagode na Pele promete levar muito samba para o Ponto Bar neste domingo, com abertura do DJ set de LadyAfroo para aquecer o clima. A partir das 17h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada é gratuita.

Rockers Sound System - O Rockers Sound System promete agitar a galera com as melhores seleções de reggae, trazendo muito som e vibração para a noite. A partir das 17h, no Mirante PUB. Entrada: a partir de R$ 15, pelo site.

Garimpasso - A fim de renovar o guarda-roupa em busca de uma moda mais sustentável? No domingo tem garimpasso no Capivaras com preço único de R$ 25,00 para começar o ano com look novo. A partir das 17h, no Capivas. Entrada é grátis.

