Encontro de profissionais da Agronomia é realizado neste fim de semana em Campo Grande

Começou neste sábado (05), no Clube Estoril em Campo Grande, o 33 TEIA - Torneio Estadual de Integração Agronômica, tradicional encontro de profissionais da área de agronomia.

Um momento importante para os profissionais da área não só em vista do encontro e confraternização, mas também devido a novidade deste ano, que são as palestras técnicas ligadas a área do agronegócio.

Desde 1988 o TEIA acontece todos os anos com uma proposta de torneio de futebol entre as entidades de classes profissionais existentes no estado.

Até o ano de 1995 a disputa era no futebol de salão, a partir de 1996 na cidade de bonito, virou o futebol suíço. O evento também tem a participação dos profissionais do nosso país vizinho, o Paraguai, que participaram de todas as edições do evento desde o início, sendo Pedro Juan Caballero cede do evento por diversas vezes. Outro município que recebeu o torneio em 2007 foi o município de Chapadão do Céu (GO).

Este ano participam as entidades de classe de: São Gabriel, Rio Brilhante,

Campo Grande, Aquidauana, Ponta Porã, Navira e como todo ano o nosso país vizinho, Paraguai.

Nesta edição, além do tradicional encontro, acontecerá também um evento técnico/científico, com palestras, cursos e whorkshop

Ao todo serão 5 palestras abordando temas como “O uso correto dos agrotóxicos e o destino final das embalagens vazias”, “Os benefícios da rotação de cultura na melhoria da qualidade dos solos”, além de um curso teórico prático – Os conceitos básicos para a pilotagem e o uso de drone na agricultura e pecuária, entre outros.

Para a entidade organizadora do evento e seu presidente Bruno Passos Dantas, foi um privilégio realizar o TEIA em CG, este ano, mesmo com todas as adaptações e dificuldades vista ao momento que estamos passando, é com muita alegria que após 17 anos este evento tão importante para os profissionais da área volta a ser realizado em Campo Grande.

Este evento é aberto para o público em geral. Toda a programação e informações estão disponíveis pelo site: www.congressoagro2020.com.br e para os participantes, terá emissão de certificado.

Cada ano o TEIA é realizado em uma cidade, sendo que a organização fica por conta da Entidade de Classe da Cidade que promove o evento, esse ano sendo organizado pela ACEA - Associação Campo-Grandense de Engenheiros Agrônomos, e tem o patrocínio do Confea - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Crea/MS - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS e da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.

Reforçamos também, que todo o evento está sendo planejado e executado com o maior cuidado necessário, considerando às medidas de biossegurança contra a disseminação do vírus da Covid-19, e as orientações sendo repassadas para os participantes pelos colaboradores do evento. Conforme decreto municipal, o evento teve sua capacidade respeitada, assim como distanciamento, uso de máscaras, uso de alcool em gel, entre outras propostas descritas no plano de biossegurança, buscando assim a segurança de todos participantes.

Deixe seu Comentário

Leia Também