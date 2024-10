Feriadou! Show do Jota Quest, samba e feiras agitam Campo Grande

Na véspera de feriado e no fim de semana, Campo Grande tem atrações e atividades culturais que acontecerão na Capital para agitar o 'feriadão prolongado'. O destaque é para o show da banda nacional Jota Quest, com entrada gratuita, no Parque das Nações no domingo (13). Tem também Turnê Flashback, circo, shows de samba e feiras. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Palco Giratório - O grupo La Luna Cia de Teatro, de Santa Catarina, chega com o espetáculo “Circo de los Pies” e promete muita animação cômico-circense com a palhaça Asmeline e seus dois pés sem conserto: Pezão e Pezinho. (Classificação Livre). A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com ingresso pelo site.

Som que chora - O Onça Bar recebe o grupo "Som que Chora" para animar a véspera de feriado, com samba, bossa nova e chorinho. No Onça Bar, localizado na Rua 14 de julho, 2749. Entrada é gratuita, com couvert por R$ 10.

Turnê Flashback - A banda Liga Joe promete reviver sucessos dos anos 1970, 80 e 90, com seis horas de muita música, em dois palcos. Quem abre o show é o cantor e imitador Fábio Catanete e quem encerra é a cantora Patty Araújo. A partir das 21h30, no Clube Estoril. Entrada: mesas e ingressos pelo WhatsApp (67) 99299-4662 ou site.

SÁBADO

Ecopark - O parque aquático tem programação especial, com Palhaço Choquito, Lilica e Lilipu, do Circo Maximus, às 9h; e show ao vivo da Banda Alzira's, às 15h. A partir das 9h, no Ecopark.

Parque da Mônica - Inspirado na Turma da Mônica, o parque oferece brinquedos e atividades que encantam as crianças. O espaço conta com áreas de brincadeira, escorregadores e atividades lúdicas. Das 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 50 a cada 30 minutos, com venda no local.

Exposição Sofrência - Inspiradas na música sertaneja, a exposição apresenta a arte popular, através de pinturas que retratam cenas do cotidiano. São 72 obras, que retratam ambientes domésticos e ruas das cidades, numa narrativa entremeada por versos de grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraisa, e Cristiano Araújo. Das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Samba na Arena - O Quinteto S.A. vem de Florianópolis para tocar o melhor do samba em Campo Grande. Quem abre o show é o Grupo SDI e haverá DJ nos intervalos. Das 17h às 23h59, na Arena Sunset. Entrada: ingressos a partir R$ 25, pelo site.

DOMINGO

Passarinhada para criançada - O Bioparque Pantanal promove o Desafio Big Day para toda a população para uma "passarinhada" especial na passarela de contemplação. O evento começa às 7:00 da manhã e, a partir das 8:30, aqueles que se inscreverem poderão aproveitar até às 14:30, quando o Bioparque encerra suas atividades no feriado. A partir das 7h, no Bioparque Pantanal. Entrada é gratuita, com inscrição pelo site.

Feira Cultural do Panamá - A 2ª edição da feira acontece neste domingo (13), com programação especial para as crianças, adoção de pet, atrações musicais, artesanato, moda sustentável e gastronomia. Das 9h às 15h, na Praça do Panamá. Entrada é gratuita.

Garimpasso - A feira de moda sustentável promete um dia cheio de brechós selecionados a dedo e com curadoria. A partir das 15h às 20h, na Rua Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Oktoberfest do Canalhas - O bar promete comidas típicas, chopes de estilo alemão, drinks temáticos e música ao vivo com Nitro, Fernando Morreu e Noah Trio. A partir das 16h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

Mostra Grupo Casinha - O Grupo Casa tem programação feita por crianças para a criançada. Cenas autorais, lançamento de livros, contação de histórias e estreia do espetáculo "Grande Miudezas do Pantanal". Clique aqui para conferir a programação completa. Será das 16h às 19h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653 - Vila Planalto. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Mercado Sankofa - Feira de economia criativa voltada para o fortalecimento e visibilidade de empreendedores negros. As apresentações musicais ficam por conta de Pegada de Macaco e Pagode do Tadeu. A partir das 16h, em frente ao monumento Maria Fumaça, Rua Calógeras. Entrada é gratuita.

Contação de histórias - A programação infantil "Casinha", do Grupo Casa, continua no domingo com contação da história "Planeta Água". A partir das 16h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita, com inscrição pelo site.

Jota Quest - A banda nacional se apresenta no MS Ao Vivo neste domingo. Quem abre o show é a artista Dora Sanches. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

