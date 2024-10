Dia das Crianças na Capital tem programação gratuita e divertida; confira

Dia das Crianças chegando e nada melhor do que levar os pequenos para se divertir! O JD1 preparou uma Agenda Cultural Infantil para os próximos dias, com as programações para a criançada. Confira as atrações infantis:

Pátio Central

De terça-feira (8) a sábado (12) acontecerá o 'Criando Sabores no Pátio', totalmente gratuito. O horário de funcionamento nos dias 11 e 12 será das 9h às 16h. Veja a programação:

Oficina de Donut's Decorados

08 a 10/10 - 13h às 16h;

11/10 e 12/10 - 13h às 16h;

1° piso - Praça de eventos;

Jogos no mall

08 a 10/10 - 08h às 20h;

11/10 e 12/10 - 09h às 16h;

1° piso;

Workshop de Origami

11/10 - 13h às 16h;

1° piso - Praça de eventos;

Pintura em Tela

08 a 10/10 - 13h às 16h;

11/10 - 11h às 13h;

1º piso - Praça de eventos;

Liga Do Bem

11/10 - 12h às 13h;

1° piso - Praça de eventos;

Pintura Facial

12/10 - 13h às 16h;

1° piso - Praça de eventos.

Dia D Virar Super Herói - Ação da Liga do Bem em Prol da AACC/MS acontecerá no sábado (12), das 15h às 21h, no Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Ingressos à venda pelo Instagram @ligadobemcg ou pelo telefone (67) 99168-4077.

Evento terá uma programação repleta de diversão para toda a família. A data além de ser alusiva ao Dia das Crianças, mas também o aniversário da Liga do Bem, que é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a levar amor, carinho e atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente em hospitais, abrigos e asilos. Com valores como comprometimento, superação, doação ao próximo, resiliência, gratidão e honestidade, a Liga utiliza heróis e personagens de histórias infantis como instrumentos de interação e inspiração.

Shopping Bosque do Ipês

No feriado de 12 de outubro, o horário de funcionamento do shopping será normal e haverá uma programação gratuita para os pequenos. A partir das 15h, haverá brincadeiras antigas como: amarelinha, corrida de saco, dominó e muito mais. As atividades serão realizadas em parceria com o Senar, próximo à Praça Central do Shopping.

Tem também programações pagas:

Vila Trampolim: Um espaço de pura energia, onde as crianças podem pular e brincar em camas elásticas de forma segura. A Vila Trampolim é ideal para gastar energia, desenvolver coordenação motora e se divertir com amigos. Fica no 2º piso, perto da Praça de Alimentação.

Parque da Mônica: Inspirado na famosa Turma da Mônica, este parque oferece uma variedade de brinquedos e atividades que encantam crianças de todas as idades. Com áreas de brincadeira, escorregadores e atividades lúdicas, as crianças podem explorar e se divertir no mundo mágico de Mônica e seus amigos. Fica na Praça Central, no 1º piso.

Play Games e pista de Boliche: Um espaço dedicado aos amantes dos jogos, com uma variedade de consoles e jogos eletrônicos. Além disso, o boliche oferece uma experiência divertida para grupos de amigos e famílias, garantindo competição saudável e muitas risadas. Fica no 2º piso, ao lado do cinema.

Casa da Tia Paula: Um ambiente acolhedor onde as crianças podem participar de atividades educativas e lúdicas. A Casa da Tia Paula proporciona um espaço de aprendizado e diversão, promovendo a criatividade e a interação social entre os pequenos. Fica no 2º piso, ao lado da Smart Padel.

Mini Cars: As crianças podem pilotar carrinhos elétricos em um circuito projetado para garantir segurança e diversão. É uma experiência emocionante que estimula a coordenação e a motricidade.

Passeio de Trenzinho: Um encantador trenzinho que leva as crianças em um passeio pelo shopping. É uma ótima oportunidade para explorar o espaço de forma divertida e relaxante. Fica no 1º piso, em frente à Tip Top.

Diversões Toys: Uma divertida loja onde as crianças e os adultos podem tentar a sorte em máquinas de pegar ursinhos de pelúcia e outros brinquedos. É uma ótima oportunidade para se divertir e conquistar um prêmio especial. Fica no 1º piso, ao lado da Americanas.

Shopping Norte Sul Plaza

No Dia das Crianças (12), o shopping terá oficina de pintura facial para as crianças, além de um presentinho. Será das 14h às 18h, totalmente gratuito.

