Fim de semana tem pagode com Vavá e Márcio, Arraial Vegano e Stand-up na Capital

Mais um sextou para curtir, mesmo com o friozinho, e Campo Grande está recheado de atrações neste fim de semana. Tem show da dupla de pagode Vavá e Márcio, exposição de arte, Festa da Padroeira, mais festas juninas, Sarau LGBTQIA+, Feira Vegana e muito mais! Tem também show gratuito no interior de Mato Grosso do Sul. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Arraiu CãoPira - A 3ª edição do 'Arraiau CãoPira' está acontecendo nesta sexta-feira. O evento é em prol das Organizações Não Governamentais, e protetores de animais. Todo o valor arrecadado será destinado a causa animal. O arraiau contará com concurso de fantasia dos tutores e dos cachorros, muitas comidas típicas e brinquedos para criançada. Rúbia de Angelis e Luna Luz serão responsaveis por animar a festança. Acontece até às 17h, na Praça Regina, localizada na Av. Coronel Ulisses de Lima com a Silva Romero. Entrada é gratuita.

Bosque Fun e Play Games - O novo parque temático indoor Bosque Fun animará a criançada. Ele oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche. Funciona até às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a consultar no local.

Arraiá no Bosque - Durante o Final de Semana acontece o Arraiá no Bosque dos Ipês. O evento conta com a parceria da Feira do Bosque da Paz. Como uma boa festa junina, haverá muita comida típica, quadrilha, e brincadeiras para a criançada. Nesta sexta-feira tem show da banda Flor de Pequi. A Escola Betania fará uma apresentação de ballet junino e a Escola Alceu Viana apresentará uma coreografia do 1º e 2º anos. No sábado, terá música ao vivo com o cantor Maicon Oliveira e quadrilhas da Escola Municipal Nazira Anache e da Escola Alceu Viana, do sexto ao nono anos. Para encerrar a festança, no domingo o Studio de Dança Suzana Leite fará uma apresentação especial. Além disso, haverá a participação do DJ Todi e um desfile pet no tema junino, às 16 horas. Das 16h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Sarau Maná do Céu - O Instituto Maná do Céu promoverá a terceira edição do seu sarau. O evento contará com a presença da dupla João Paulo & Dudu e do Grupo Vozes e Danças da Periferia. O Instituto Maná do Céu é uma organização social que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A partir das 17h, na Sede do Maná do Céu, localizada na Rua Caraíba, 449. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Em edição especial de festa junina, o Quintal Sesc traz decoração, atrações culturais e gastronomia no melhor estilo arraial. As atrações iniciam às 17h com show sertanejo de Elvis & Adriano. Já às 18h alunos da escola Leir Idak realizam uma típica dança junina e às 18h30, começa a contação de histórias e musicalização com o New York Circus. Haverá também a apresentação junina do Colégio Status, às 19h. Às 21, terá a tradicional quadrilha do Quintal e às 21h20 o cantor Nano Elânio apresenta o melhor da música brasileira. Das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

VII Festa da Padroeira - A festa da padroeira de Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, continua até domingo com formato de quermesse pelo Santuário Estadual. O evento conta com celebrações religiosas, atrações artísticas e praça de alimentação. Começa às 18h, na Rua Amando de Oliveira com a Camapuã, próximas ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entrada é gratuita.

11º Sarau e Feira LGBTQIA+ - A Casa Satine realiza nesta sexta-feira, Dia Internacional do orgulho LGBTQIAPN+, seu 10º Sarau da Diversidade, com apresentações dos artistas voluntários selecionados e feira de economia criativa. Os artistas Gio Resquin, Ravi, Ruan Caballero, Kleiton Medina e Bruno Ferraz, Dany Cristinne, Berbéla Mortíz, Bell Éter, Balaio's, Grupo Conexão Urbana, DJ Hytalo, Silveira, Georgia, Jander Gomez e Rachel Black farão apresentações de música, dança, lançamento de livros, poesias e muitas outras performances. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada é gratuita.

Encontro nacional de capoeira - Campo Grande sediará um encontro nacional de capoeira com a participação de 29 grupos de diversos estados. O evento, organizado pelo Grupo de Capoeira Filhos de Jamaica, ocorrerá nesta sexta-feira e sábado. Na sexta-feira, haverá uma roda de capoeira na sede dos Filhos de Jamaica, às 18h. No sábado, haverá a roda de capoeira acontecerá na Praça Ary Coelho, às 10h. A ação acontece na Rua Joaquim César Neto, 161 - Vila Margarida. Entrada é gratuita.

Exposição Thealogia - Thealogia é uma exposição artística que fala da mulher enquanto força divina, retratando a sacralidade de seu corpo, seu sangue e seus fazeres artísticos. A exposição faz parte da Mostra de Dança e Teatro, com os trabalhos de conclusão de semestre da UEMS. A partir das 18h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Concerto à São João - Neste sábado haverá Concerto à São João, por Begèt de Lucena e Dovalle, Dj Aruan e Tauanne Gazoso também se apresentarão. A partir das 19h, no Degrau Estúdio, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 2204. Entrada: R$ 20.

SambaCaos - Toda sexta-feira tem Sambacaos, com o melhor do samba de raiz no Pizzapub. A partir das 19h, na Pizzapub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Le Cirque - Montado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o fabuloso circo Francês Le Cirque conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo e o carro transformers e artistas internacionais. A família Stevanovich, responsável pelo Le Cirque, tem mais de 150 anos de tradição circense. A trupe está na 6ª geração e tem o compromisso de levar alegria e diversidade cultural às pessoas de todas as idades. Começa às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Interior

Jateí - 47ª Festa da Fogueira - A tradicional festa da maior fogueira de MS! Além da praça de alimentação e do parque de diversões, grandes shows movimentam o evento. Nesta sexta tem Marcos e Belutti e Ícaro e Gilmar. A partir das 18h, no Parque da Fogueira, localizada na Rua Alagoas. Entrada é gratuita.

Dourados - Stand-up Alma de Brasileiro - Depois de viver uma década no Brasil, o francês Paul Cabannes compartilha com o público sua visão peculiar da cultura brasileira em um espetáculo de stand-up comedy. A partir das 20h, no Centro de Eventos Unigran, localizado na Rua Balbina de Matos, 2121. Entrada: a partir de R$ 60.

SÁBADO

Degustação de vinhos e massas - O Fort Atacadista Três Barras chama a população para uma degustação de vinhos, queijos, massas e embutidos. Será das 10h às 17h, na Av. Três Barras, 1.499. Entrada é gratuita.

Arraiato - Um Arraiá de verdade, só que de brincadeiras! O programa “Brincaturas & Teatrices”, da Casa de Ensaio, realiza o Arraiato, neste sábado. O evento é gratuito e será um encontro para celebrar as atividades que foram desenvolvidas pelo programa durante o primeiro semestre deste ano. Começa às 14h, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita.

Arraiá da Grande Loja - A tradicional festa junina da GLEMS terá grande celebração com comidas típicas, quadrilha, música regional, brincadeiras, praça de alimentação, e espaço kids com monitores. Haverá também um concurso para a barraca e o casal caipira mais animados, com premiação. O evento tem como objetivo comemorar o Dia de São João, padroeiro da Maçonaria, e arrecadar alimentos e recursos para entidades filantrópicas apoiadas pela maçonaria. A partir das 18h, na Rua Água Azul, 1097 - Jardim Veraneio (no Anel Rodoviário próximo à Uniderp Agrárias) Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Terço de São João Batista e São Pedro - Neste sábado, a tradicional celebração do Terço em Honra a São João e São Pedro, que acontece desde 1922, completa 102 anos. O evento contará com a animação do baileiro Amâncio Cabreira. Começa às 18h30, na Comunidade Negra São João Batista, localizada na Rua Barão de Limeira, 1730. Entrada é gratuita.

Cine MIS - Na semana mundial do skate, o MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o Coletivo “Tupode”, exibirá gratuitamente o média-metragem “Insista”, de Diogo Ramos, neste sábado. A partir das 19h, no MIS, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar. Entrada é gratuita.

Exposição “Entre Lugares” - O MIS (Museu da Imagem e do Som) em Campo Grande abre ao público a exposição "Entre Lugares", do Projeto Naus. A visitação vai até 10 de julho. Curada pela artista visual Isabê, a mostra inclui trabalhos de Ana Mallmann, Antigodoy, Brenda Postaue, da Mata, Elias de Aquino, Melissa Aguiar e Tom Kyo. A partir das 19h, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Entrada é gratuita.

Stand-up Alma de Brasileiro - Após passar por Dourados na sexta, o francês Paul Cabannes desembarca em Campo Grande para compartilhar com o público sua visão peculiar da cultura brasileira, após um ano morando aqui, em um espetáculo de stand-up comedy. Começa às 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo site.

Labhits América x Europa - A 31ª Edição do Labhits traz o melhor do pop/rock americano e europeu para o palco do Blues Bar, com uma noite repleta de músicas de Coldplay, Oasis, U2, Foo Fighters, Pearl Jam e Nickelback. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

Tributo Beatles - Para quem é fã de The Beatles, o espetáculo Hey Jude chega com tudo à capital. A banda promete uma performance fiel, com arranjos, timbres, vozes, figurinos e até diálogos em inglês no palco, tudo pensado para capturar a essência dos Beatles. Intitulado "Now And Then", o show apresentará novos figurinos e um repertório expandido, incluindo os maiores sucessos da banda e canções que não eram interpretadas anteriormente. A partir das 21h, no Palácio Popular da Cultura, localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira, 3678. Entrada: ingressos a partir de R$ 120, pelo site.

Sessão corujão - O coletivo A Boca Filmes realizará uma sessão especial de cinema à meia-noite na Casa de Ensaio. Será exibido o icônico filme de found footage "A Bruxa de Blair" (1999), de Daniel Myrick e Eduardo Sánchez. Antes da exibição, haverá uma apresentação da obra, e após o filme, um debate sobre ele. A sessão contará com pipoca e refrigerante grátis. Senhas limitadas serão distribuídas na entrada. Começa às 23h59, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita.

Interior

Três Lagoas - Vida na Praça - O projeto “Vida na Praça” promove a cultura local e incentiva o convívio social, valorizando o uso das praças públicas. O projeto também busca fortalecer a gastronomia e o artesanato de Três Lagoas, com praça de alimentação e barracas de exposição e venda de peças artesanais. As atrações musicais desta edição são “Andressa e Alê” e o “Grupo do Month”. A partir das 17h, na Praça do Jardim Alvorada. Entrada é gratuita.

Jateí - Festa da Fogueira - A festa da maior fogueira de MS vai ter show de Bruna Viola e da dupla Léo e Raphael. A partir das 18h, no Parque da Fogueira. Entrada é gratuita.

DOMINGO

2ª Festa Junina Vegana - Os veganos também terão seu próprio arraiá, com comidas típicas veganas e diversas atrações culturais. Está marcado para às 15h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: 1 kg de alimento não perecível e agasalhos.

Festa Junina “Praça da Poesia” - No domingão tem Festa Junina “Praça da Poesia, no Nova Bahia. A festa comunitária não comercializará produtos. Cada participante deve levar seu quitute junino para compartilhar, além de bebidas e cadeiras. Começa às 17h, na Rua Arlindo Sampaio Jorge, 590. Entrada é gratuita.

Vavá e Márcio - A dupla de pagode "raiz", conhecida pelo hit "Morango do Nordeste", dos anos 2000, se apresenta em Campo Grande neste domingo. O grupo Samba 10 também agitará a festa. A partir das 18h, no Cartel Louge, localizado na Rua Doutor Eduardo Machado Metelo, 64. Entrada: informações pelo telefone (67) 99215-2684.

Cineclube “Eles Voltam na Noite” - No domingo, o Capivas Cervejaria será palco do último evento do cineclube "Eles Voltam na Noite". O coletivo A Boca Filmes apresentará uma sessão especial do clássico "Nosferatu" (1922), com trilha sonora ao vivo pela banda Ovelhas Elétricas. A apresentação combinará o vanguardismo estético do expressionismo alemão com o ritmo punk, através de um set de músicas autorais criadas especialmente para o filme. A partir das 20h, no Capivas Cervejaria, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 5 na portaria.

Interior

Jateí - Festa da Fogueira - Para fechar a festança, a cantora do agronejo Ana Castela sobe no palco no domingão. DJ Kevin também vai agitar o público por lá. A partir das 18h, no Parque da Fogueira. Entrada é gratuita.

