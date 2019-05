Fim de semana tem shows, aventuras e encerramento da Expoagro

O fim de semana será agitado em Campo Grande e em algumas cidades do interior, com shows, festas e aventuras radicais.

Na sexta-feira (17), das 19:00 a 22:00, o Shopping Norte e Sul Plaza, em parceria com a Covel Motos, trará o “Show Força & Ação”, um grandioso evento de manobras radicais, com entrada é gratuita. Clique aqui e saiba mais .

Hoje também, o Sesc terá a apresentação da banda “Moscas de Bar”, embalando o público com clássicos do rock nacional, representado pelo maior roqueiro brasileiro Raul Seixas.

No sábado (18), o Sesc encerra a semana musical com a nostalgia da banda “On the Road”, no sábado, 18, que transportará todos para uma verdadeira viagem pelos grandes sucessos dos anos 1954 até 1979. Clique aqui e saiba mais .

No domingo (19), a "Turma do Bagacinho" trará, no Shopping Bosque dos Ipês, a peça infantil “Rapunzel”, ás 15h30. Clique aqui e saiba mais .

Para quem gosta de evento radical, o domingo terá rapel na cachoeira do inferninho. Uma aventura para quem quiser encarar os 30 metros da cachoeira. Para informações do ingressos e condições, clique aqui e saiba mais .



Também no domingo, terá a “Trilha das 3 Cachoeiras do Arrependido”. A região fica a cerca de 32 Km de Campo Grande, e a trilha terá cerca de 10 km, passando por cachoeiras, quedas d’água e restaurante. Para mais informações, clique aqui e saiba mais .

Em Jateí, o sábado terá a tradicional Festa do Milho, no Parque da Fogueira e terá entrada franca.

A 15ª edição do evento terá shows com Paulo Sérgio e Renan e Bailão com Grupo Tradição. Dezenas de barracas com comidas típicas a base de milho, estarão a disposição do público.

Já em Dourados, a 55ª Expoagro trará os seus últimos shows. Hoje, Zé Neto e Cristiano e Paulo e Jean vão animar a galera. No sábado, o show será com dupla sertaneja Bruno e Marrone. A 55ª Expoagro termina no domingo. Para a programação completa e a compra dos ingressos, clique aqui e saiba mais .

