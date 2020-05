Katy Perry e The Killers transmitem ao vivo nesta sexta-feira

Sarah Chaves, com informações do G1

A agenda de lives desta sexta-feira (15), conta com shows da abanda america de rock, The Killers, da cantora Katy Perry, do sertanejo Gustavo Lima, e muito mais.

Os programas virtuais de lazer não param no final de semana, para não deixar ninguém cair no tédio com o isolamento social causado pela epidemia de coronavírus.

Confira a lista de transmissões desta sexta-feira de acordo com o horário local.

- Katy Perry - 13h - Link

- The Killers - 15h - Link

- Day e Lara - 18h - Link

- Gabriel o Pensador - 18h - Link

- Luedji Luna e Zudizilla (Em Casa com Sesc) - 18h - Link

- Moacyr Luz canta músicas que escreveu com Aldir Blanc - 18h - Link

- Léo Magalhães - 19h - Link

- Molejo - 19h - Link

- Orochi - 19h - Link

- Pedro Sampaio - 19h - Multishow e Link

- Ana Carolina - 20h - Link

- As Bahias e a Cozinha Mineira - 20h - Link

- Gusttavo Lima - 20h - Link

- Ellen Oléria (Festival Cultura em Casa) - 20h30 - Link

Deixe seu Comentário

Leia Também