Marcha contra o aborto será realizada sábado, na capital

Pelo quinto ano seguido, Campo Grande receberá a Marcha pela Vida – Contra o Aborto, no sábado (5). A caminhada tem como objetivo chamar a atenção da sociedade sobre os riscos do aborto provocado, os direitos do nascituro e a valorização da vida.



A caminhada é uma iniciativa do Comitê Sul-mato-grossense da Cidadania pela Vida Brasil sem Aborto, ligado ao Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, sediado em Brasília. O coordenador do comitê em Mato Grosso do Sul, Valmir João da Cruz, explica que o grupo é supra-religioso e supra-partidário e reúne representantes religiosos, como católicos, evangélicos, espíritas, dentre outros; e também profissionais médicos, advogados e psicólogos que são favoráveis à vida desde a concepção atuando, de forma estruturada, para pautar ações e argumentos a partir de evidências e pesquisas no campo da genética, da embriologia, da bioética e da legislação vigente.



Em todo o país, a mobilização em marchas nacionais reúne mais de 100 mil pessoas, que se engajam em prol da vida e contra o aborto.



Em Campo Grande, a 4ª edição do evento reuniu cerca de 600 pessoas, no ano passado. A concentração acontecerá na Praça do Rádio Clube a partir de 8h da manhã e qualquer pessoa a favor da vida pode participar.

