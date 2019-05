Saúde da capital terá reforço de 31 médicos

Mais 31 médicos inscritos no Cadastro Temporário são convocados pela Prefeitura de Campo Grande para compor o quadro de servidores e reforçar o atendimento na rede municipal de saúde.



O edital de convocação foi publicado na Edição Extra do Diário Oficial do Município (Diogrande) na quinta-feira (23).



Conforme o edital, estão sendo convocados 11 médicos plantonistas 24h, seis ambulatoriais de 24h, três ambulatoriais de 40h, um de 48h semanais, nove plantonistas especialistas para atendimento adulto e pediátrico nas unidades de urgência e emergência com carga horária de 12h e um residente plantonista com carga horária de 12h.



Ainda de acordo com informações do edital, o candidato convocado tem três dias úteis para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), munidos da documentação indicada.



O local de apresentação é na rua Bahia, 28, no centro. O não comparecimento implicará em desistência da convocação. Sendo assim, o candidato deverá realizar nova inscrição no Cadastro de Médicos Temporários, caso tenha interesse em ser convocado novamente.

