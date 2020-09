Músicos fazem live em prol da Amazônia neste sábado; veja onde assistir

Sarah Chaves, com informações do G1

As lives preparadas peara este sábado (5) contam com apresentação de Léo Santana, Rick e Renner e Teresa Cristina, além de ter nove shows que serão transmitidos pelo festivel Amazon Alarm.

O Amazon Alarm é uma iniciativa com o Greenpeace com o intuito de chamar a atenção e ajudar os indígenas que sofrem com a situação atual de queimadas na Amazônia.

Todo o fundo arrecadado em prol dos indígenas, será doado para a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab).

Confira a lista de lives e artistas que irão se apresentar neste sábado no horário de Mato Grosso do Sul:

- Rick e Renner - 13h - Link

- - Festival Amazon Alarm (Agnes Nunes, Nina Oliveira, Aurora, Boy Pablo, Charlotte dos Santos, Sondre Lerche, Donavon Frankenreiter, Theodoro Nagô e a dupla de músicos, Gard Nilssen e Andre Roligheten) - 14h - Link

- Léo Santana - 16h - Link

- Pedro Luís (Em Casa com Sesc) - 18h - Link

- Teresa Cristina - 21h - Link

- Hot Chip (live paga) - 22h - Link

