O JD1 te levará ao show de despedida do Skank na capital; saiba como

O JD1 Notícias, em parceria com a Aba Pai Produções vai levar você ao show de despedida da banda Skank em Campo Grande no próximo domingo (10), no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Para concorrer é fácil, basta seguir o JD1 no Instagram, curtir a foto do sorteio, marcar cinco amigos nos comentários e torcer. O sorteio será na próxima sexta-feira (8), às 18h. Clique na imagem abaixo e vá direto à publicação da promoção.

Despedida

Depois do anúncio do fim da banda, o show do próximo dia 10 é considerado um dos últimos da banda, com a formação original, em Campo Grande. Samuel Rosa anunciou que seguirá em carreira solo e a banda fará show apenas no próximo ano e acabará.

Os Três Primeiros

A banda virá com o projeto "Os Três Primeiros – Ao Vivo". A ideia do projeto surgiu para comemorar os 20 anos do Samba Poconé (1996), e para contemplar os fãs que sempre pedem nos shows os sucessos dos dois primeiros discos (Skank/1993 e Calango/1994).

Os fãs vão poder relembrar canções como Jackie Tequila, Partida de Futebol, Garota Nacional, Pacato Cidadão, entre outras.

Deixe seu Comentário

Leia Também