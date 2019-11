Skank fará show de despedida da banda em Campo Grande

Campo Grande terá, no próximo dia 10 de novembro, a última oportunidade de ouvir grandes sucessos como “Jackie Tequila”, “Partida de Futebol”, “Garota Nacional”, “Pacato Cidadão”, entre outras, tocadas ao vivo pela formação original do Skank, antes do fim de uma das bandas de rock mais importantes do cenário nacional.

Isso porque o vocalista do Skank, Samuel Rosa, anunciou nesta semana a turnê de despedida da banda e que seguirá carreira solo, para “testar outros ambientes musicais”. “É uma parada sem previsão de volta. Quero me testar em outro ambiente musical, com outros parceiros. Cara, são 30 anos tocando com as mesmas pessoas! Já fiz de tudo lá. Está na hora de brincar um pouco, sabe?”, revelou em entrevista à colunista Mônica Bergamo, na última quinta-feira (31).

A notícia veio como bomba para os fãs e, também, para o produtor Marcus Barão, responsável pelo show da banda na capital neste mês. “Foi uma surpresa até porque eles estão fazendo bastante shows, uma banda em plena atividade”, disse.

Barão ressalta que os fãs campo-grandenses devem aproveitar esse show como a última oportunidade de curtir de perto o som da banda ao vivo, com a formação original. Já que a banda tocará apenas em 2020 com o show de despedida e acabará.

O evento, em Campo Grande, está marcado para o próximo domingo (10), no Bosque Expo, espaço de eventos do shopping Bosque dos Ipês. Os artistas virão com a turnê “Os Três Primeiros” e ainda dá tempo de garantir ingressos.

Os ingressos estão sendo vendidos na Chilli Beans Shopping Bosque dos Ipês; na Augusta Life Store, que fica na rua 15 novembro, 214; e online, pelo endereço: abre.ai/skank3 . Para maior comodidade, tem ainda o Disk-Entrega: 67 98207- 9191. A realização é da Abappai Produções. Mais informações pelo telefone (67) 99921-0099.

Serviço:

O que: Show com Skank

Abertura: Seven Four

Data: 10 de novembro

Abertura portões: a partir das 19 horas

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês

Pontos de venda: Chilli Beans Shopping Bosque dos Ipês; e Augusta Life Store, que fica na Rua 15 novembro, 214

Deixe seu Comentário

Leia Também