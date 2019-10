Show do Skank é transferido para novembro no Expo Bosque

O show do Skan, marcada paa o dia 10 deste mês, foi remarcado para o dia 10 de novembro, e acontecerá no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande.

A mudança foi publicada no perfil da banda no Instagram. Também, de acordo com o comunicado do organizador do evento, Marcus Barão, que representa a A Abappai Produções, o show do Skank fo adiado por questões de logística Aérea.

A apresentação da banda mineira estava marcada para acontecer no dia 10 deste mês, próximo sábado, mas o mesmo será transferido para novembro.

Os ingressos já adquiridos pelo público serão válidos para o show dia de novembro, a partir das 19h, com abertura da Banda Seven Four.

De acordo com a organização do evento, quem já comprou o ingresso e não puder ir na data remarcada, basta ligar ou entrar em contato com o telefone 67 999210099 para mais esclarecimentos e ressarcimento dos valores.

Em nota o organizador avisa que, “que os valores da devolução serão feitos somente na loja Augusta Life Store, Rua 15 de Novembro , 284 , no centro de Campo Grande, no dia 10 deste mês no horário comercial até o dia 17 também de outubro”, informou.

A nota reforçou que somente serão aceitos os ingressos impressos, tanto os físicos comprados nas lojas credenciadas, assim como os comprados on line pelo site. "Agradecemos e pedimos desculpas pelo transtorno".

