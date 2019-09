Sorteio de ingressos para o show do Henrique e Juliano será nesta quinta

Saiba Mais Geral Quer ir ao show do Henrique e Juliano na faixa? Saiba como

O JD1 Notícias em parceria com a Santo Show – Arte e Entretenimento, fará nesta quinta-feira (26) o sorteio de dois pares de ingressos para o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano e o projeto Shapeless.

Os meninos do Tocantins trazem para Campo Grande seu novo trabalho: “Menos é Mais”, que foi lançado este ano, sem anúncio prévio, e praticamente “quebrou” a internet quando alguns canais do YouTube e sites especializados em Downloads gratuitos “vazaram” a música “Vai Que Bebereis”, faixa que está presente no álbum. O DVD contém 20 faixas, incluindo os sucessos “Quem Pegou, Pegou”, “Cidade Vizinha” e “Garrafas Vazias”.

O Shapeless também cresceu aliando sua música às plataformas digitais gratuitas. Um dos singles que os levou ao mainstream é o remix de “Axé Acappella”, da cantora Maria Gadú, que teve uma disseminação gigantesca no cenário da e-music.

Ainda dá tempo de participar da promoção de sorteio de ingressos. Basta seguir o JD1 Notícias no Instagram, curtir a foto do sorteio e marcar três pessoas nos comentários. Os pares de ingressos serão sorteados às 18h do dia 26 de setembro e o resultado será divulgado no Instagram.

Clique na foto e vá direto a publicação.

