Patrícia e Adriana participam da 1ª edição do Gigantes do MS

Elas têm carinha de menina. Mas não se engane. Elas têm pouco mais de vinte anos de estrada. Estou falando de Patrícia e Adriana, uma das primeiras duplas sertanejas femininas do Estado.

Para fazer a estreia da primeira edição da violada Gigantes do MS, elas foram convidadas juntamente com João Haroldo e Betinho e Victor Gregório e Marco Aurélio. O evento acontece na próxima sexta-feira (6), na Green Pepper Espetaria, a partir das 20 horas.

Tudo começou em 1997 quando resolveram seguir carreira. As primeiras apresentações foram realizadas em bares, festas de amigos e shows nos bairros de Campo Grande. Logo no primeiro CD, gravado em 2001, conquistaram muitos admiradores e emplacaram grandes sucessos como ‘O mais fraco Coração’ composta por Eduardo Araújo, gravada por Cristian e Ralf e a regravação de ‘Tudo que eu vivo’, (Lê cose che vivi) gravada por Laura Pausini.

Esse foi apenas o começo de uma bela trajetória da dupla. Em 2004 gravam o segundo disco, lançada pela Panttanal Discos, produtora criada por Michel Teló, Teófilo Teló e Yvan Miyazato emplacando mais sucessos, como ‘Aprendi a Esperar’, composta por Thúlio e Airo e ‘Te esquecer é impossível’ de Joie Scott e Karen Taylor, que é mais conhecida como ‘A relva’. O terceiro CD viria quatro anos depois, em 2008.

Um dos grandes marcos da carreira aconteceria em 2010, quando Patrícia e Adriana ficaram entre os quatro finalistas do quadro ‘Garagem do Faustão’, ao lado de Munhoz e Mariano. Dois anos depois, em 2012, a dupla foi escolhida por Michel Teló e Paula Fernandes para cantar no Multishow, dividindo o palco com Michel e Paula, interpretando o sucesso ‘A Minha Vida’, emocionando o público. Já o primeiro DVD foi gravado em 2018. Atualmente, estão participando da gravação do CD do Manutti.

Sucessos que o público poderá relembrar no dia 6 de dezembro, a partir das 20 horas, na Green Pepper Espetaria. Uma noite que conta ainda com grandes nomes do cenário sertanejo como João Haroldo e Betinho e Victor Gregório e Marco Aurélio. Outro diferencial é a estrutura que promete surpreender o público, com pista, bistrôs e bangalôs. Ainda restam as últimas unidades dos bistrôs que podem ser adquiridos pelo telefone (67) 99826-0708.

O Gigantes do MS conta com o apoio da Capital FM, Start Stands e Eventos, Amapil Táxi Aéreo, Tendência Estrutura para Eventos, O Lenhador e Pé de Verso. Os ingressos custam R$ 40 até o final deste mês e podem ser encontrados na 262 Kustom Shop do Shopping Campo Grande; na loja O Lenhador, da Rua 13 de Junho, 945; e nas duas unidades da Green Pepper Espetaria, na Av. Afonso Pena, 5668 e Av Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 20. Mais informações pelo (67) 99826-0708.

Serviço:

O que: Gigantes do MS

Data: 6 de dezembro (sexta)

Horário: 20 horas

Atrações Musicais: Victor Gregório e Marco Aurélio, Patrícia e Adriana e João Haroldo e Betinho

Valor do ingresso: R$ 40 - 2º lote

Pontos de venda: 262 Kustom Shop do Shopping Campo Grande; na loja O Lenhador, da Rua 13 de Junho, 945; e nas duas unidades da Green Pepper Espetaria, na Av. Afonso Pena, 5668 e Av Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 20.

Informações: (67) 99826-0708.

Deixe seu Comentário

Leia Também