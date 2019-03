Polícia Civil lista algumas dicas de segurança para passar o Carnaval

Neste período, a aglomeração de pessoas em salões de clubes, boates, avenidas, sambódromos e balneários, somada ao consumo de bebidas alcoólicas, facilita a ocorrência de furtos, assaltos e outros atos de violência.



A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) reitera que estará presente, reforçando o efetivo nas cidades em que são realizados carnavais de rua, porém, fique atento às seguintes situações:



- Não saia para a folia com objetos de valor, como jóias, relógios e celulares. Tenha apenas o documento de identidade, o cartão do plano de saúde e dinheiro para pequenos gastos;

- Ande sempre com uma lista de telefones úteis, como os da delegacia mais próxima e de hospitais de plantão. É bom, também, carregar um cartão com um telefone para contato e o nome de um hospital para onde você seria levado em caso de acidente;

- Para os pais que levarão seus filhos em matinês, adotem um ponto de encontro para facilitar as saídas. Em matinês com muitas crianças, coloque um cartão com seu nome e telefone para localizá-lo caso haja algum desencontro. Fique sempre de olho em seus filhos. Não perca às crianças de vista!

- Ande sempre em grupos e evite locais desertos, principalmente, à noite. Marque sempre um ponto de encontro com os amigos. Às vezes não se ouve o celular em meio à folia e aí você se perde.

- Mulheres são muito visadas, por isso, evite sair sozinha. Não aceite convites de estranhos para sair da folia por mais irrecusável que a proposta seja;

- Para quem for a pé para os locais das festas, ande sempre em grupo, e fique atento. Caminhe no centro da calçada, no sentido contrário ao do trânsito, assim você consegue perceber qualquer aproximação de veículo suspeito;

- Para evitar assaltos em terminais de autoatendimento, calcule antecipadamente o dinheiro de que necessitará e saque antes do Carnaval. Se gastar mais do que previa e tiver de ir a um terminal de autoatendimento, não o faça à noite. E utilize locais seguros, como hipermercados;

- Se for de carro para a folia, atente-se aos movimentos suspeitos nas proximidades e, principalmente, da ameaça de acidentes causados por excesso de bebida. Se dirigir, não beba. Se beber, deixe o carro em casa;

- Não estacione o carro em locais isolados ou mal iluminados. Prefira sempre os estacionamentos pagos;

- A melhor opção é dividir um veículo de aluguel com amigos. Para um grupo grande, é melhor contratar um veículo tipo lotação. Fica mais barato e o grupo pode acertar a hora em que o motorista buscará seus integrantes;

