Roberto Carlos fará live especial no Dia das Mães; Veja onde assistir

Neste final de semana, o cantor Roberto Carlos, tem presença marcada na casa de milhões de brasileiros que irão poder acompanhar a partir das 15h de domingo (10) no Dia das Mães, uma live com todos os maiores sucessos do músico.

A live será o especial do rei Roberto Carlos, será exibida na terceira edição do projeto Em Casa, da TV Globo, a apresentação terá os primeiros 45 minutos transmitidos pela RBS TV, a partir das 15h. A íntegra do show virtual poderá ser acompanhada no canal por assinatura Multishow, na plataforma de streaming Globoplay e nos canais oficiais do Multishowno Multishow, e no Youtube.

Conforme o Gaúcha ZH, a assessoria do cantor já confirmou que o artista irá cantar a clássica Lady Laura. A canção foi composta por ele em 1978 e que tem esse título por ser o nome com o qual era chamada em família a mãe de Roberto, Laura, falecida em 2010, aos 96 anos.

Segundo informações de seus assessores, o cantor ainda trabalha no roteiro final do show. Mas, como ele não costuma abrir mão de seus grandes hits dos seus mais de 50 anos de carreira, deverão estar na lista Emoções, Nossa Senhora e Como é Grande o Meu Amor Por Você.

