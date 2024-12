Sábado tem Patati Patatá, esquenta de Carnaval e brechó

Com o ano chegando ao fim, o que não falta são atividades para a família curtir, e neste sábado (14) o campo-grandense pode curtir dese brechó e esquenta de Carnaval até show da dupla Patati Patatá e show acústico.

Confira a Agenda Cultural do JD1 para este sabadou:

Desapega CG - A última edição do ano do Desapega CG terá mais de cem expositores, com roupas, calçados, acessórios, livros, plantinhas, itens de casa e decoração a preços acessíveis. Será das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Evento social para jovens - O evento oferece inscrições de cursos gratuitos, oficina de dança, triagem para atendimento psicológico e agendamento para Registro Geral. No local também terá touro mecânico, pula-pula e paredão de escalada aos participantes. Será das 13h às 17h, na Praça em frente a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Jardim Carioca. Entrada é gratuita.

Festa do Tira Mofo - Para quem já pensa em Carnaval, a sugestão é o primeiro grito de Carnaval do Bloco As Depravadas com a Festa do Tira Mofo. Começa às 16h, na Escola de Samba Vila Carvalho, localizada na Av. Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada: R$ 20.

Grito de Carnaval - O primeiro grito de Carnaval de Campo Grande chega com apresentações de sambistas como Tatti Santana, Cristiano Negão, Miltinho Marrom e muito mais. A partir das 18h, na Quadra da Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho. Entrada: ingressos por R$ 20.

Ratto - Celebrando 20 anos de carreira, o cantor volta a Campo Grande com seu show acústico. A partir das 18h, no Sunset Growler Station. Entrada: a partir de R$ 40, pelo site no Sympla.

Espetáculo “A Fantástica Fábrica de Chocolates” - Em cerca de duas horas, o espetáculo traz mais de 20 coreografias em montagem que une mais de 50 bailarinos e diversas modalidades de dança. Inspirado no clássico, “A Fantástica Fábrica de Chocolates”, o espetáculo conta a aventura de cinco crianças que visitam a incrível fábrica. Começa às 19h, no Teatro Glauce Rocha. Ingressos: disponíveis no site pelo Sympla.

Patati Patatá - Os conhecidos palhaços da televisão vêm a Campo Grande para animar a Cidade do Natal. Começa às 20h, na Vila Morena, altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

