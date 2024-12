Sábado tem show de Almir Sater e da dupla Fred e Fabrício em Campo Grande

Sabadoou! Neste sábado (7), Campo Grande tem diversas atrações e eventos para os mais variados gostos. O JD1 separou algumas opções de programações para animar este dia. Confira:

Encontro de Brechós: Com cerca de 40 expositores, este será o último encontro de 2024. Acontecerá das 8h às 15h, no Horto Florestal com entrada gratuita.

Lambe-lambe: Oficina de lambe-lambe, “Olhares Protagonistas”, com o artista Léo Mareco, será das 9h às 10h30 no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, nº 453. A entrada é gratuita.

Badminton: Será realizado na Praça de Eventos do Shopping Norte Sul Plaza. Será das 10h às 22h. Para participar, deve consultar o valor na bilheteria.

Feijoada Beneficente: O lucro da venda desta feijoada será revertido em prol da menina Maria Valentina, portadora da Síndrome Cornélia de Lange. O valor do ticket está R$ 40. Para consumo no local, é necessário levar pratos e talheres, mas também será servido marmitex. Será das 11h30 às 14h, no Salão de Festas da Igreja São Francisco de Assis. Para adquirir um convite, entre em contato pelo WhatsApp (67) 98121-9433.

Leilão Direito de Viver: Com show de Almir Sater, o leilão tem mais de 1500 animais em prol do Hospital do Amor. Será a partir das 11h, na Terra Nova Eventos. Entrada é gratuita.

"Ziraldo e suas histórias": Releitura criativa das histórias “O Menino Maluquinho”, “Flicts” e “O Menino Marrom”, de Ziraldo, serão apresentadas neste sábado. Começa às 16h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, nº 200, com entrada gratuita.

Bairro Amambai 103 anos: A festa terá atrações culturais como a Bateria Furia do Tigre, Feira do Coletivo de Mulheres Empreendedoras, espaço kids, Gibiteca, cama elástica, brechós, artesanato e um corredor gastronômico. Será das 16h às 22h, na Praça Cuiabá. Entrada é gratuita.

Lançamento do Carnaval: Em comemoração ao Dia Nacional e Municipal do Samba, as escolas de samba de Campo Grande apresentarão os enredos para o Carnaval de 2025. Será a partir das 17h, no Teatro Arena Horto. Entrada é gratuita.

Feira Coopharádio: 39ª edição da feira vai celebrar o Natal com dança do grupo King’s Joy, cantatas natalinas, rock com Gustavo Tonamy, dança árabe e pop com Leo Maciel. Haverá arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Será das 17h às 22h, na Praça V. Entrada gratuita.

Bando do Velho Jack: O grupo promete uma noite eletrizante de Rock n’ Roll, com muita música e chope gelado. Começa às 19h, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 5668.

Nomads 10 anos: Será em celebração dos 10 anos da banda, e antigos integrantes participarão do show. Começará a partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, nº 99. Entrada por R$ 15, pelo site.

Rodeio em Touros: Neste fim de semana, tem as finais do laço comprido e de rodeio em touros. Música é por conta do grupo Chama Campeira. Será a partir das 19h, no Parque do Peão. Entrada com ingressos a R$ 20 somente pelo site.

Vizinhança na Praça: Serão exibidos quatro filmes produzidos em MS: Fujona – Em Busca da Liberdade, Campo Grande das Araras, Retrato do Artista Quando Coisa e Delongas. O evento tem intérpretes de Libras e pipoca de graça. Começará às 19h, na Praça do Jardim Carioca, localizada na Rua Diome Rosa Pires, s/n. Entrada é gratuita.

Sertanejo Respira: Show com a dupla Fred e Fabrício, com três horas de duração, e participação de convidados especiais acontecerá partir das 20h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na Rua Américo Carlos da Costa, nº 320. Entrada com ingressos a partir de R$ 50 pelo site.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também