Sextou bebê: fim de semana tem show sertanejo e muitos bloquinhos de Carnaval

O fim de semana chegou recheado de eventos! Tem para todos os gostos, em especial para aqueles que amam bloquinhos de Carnaval. Para o público da sofrência também tem atração, o show da dupla Henrique & Juliano com Murilo Hurff promete ser bom demais. Tem também almoço de domingo, com música raiz de Mato Grosso do Sul. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTAFEIRA

Bloco Nada Sobre Nós, Sem Nós - O bloco fará seu primeiro grito de Carnaval com matinê, marchinhas e flashback. Será das 17h às 21h, no Ismac, localizado na Rua 25 de Dezembro, 262. Entrada é gratuita.

Bonde das Sereias - Bloco independente realiza festa com Bateria Templários ao vivo e Rene, Nuala, Fabio Jara, Amanda Ka, Marcela Deniz e Tammys Cuellar. Está marcado para às 23h, no Non, localizado na Rua Pimenta Bueno, 127. Saiba mais informações nas redes sociais.

Mercado Mercê - Com Plural Brasil, DJ TGB e Farofa Musical, Mercado Mercê realiza seu primeiro pré-Carnaval, com participação de Calcinha Molhada e Farofa com Dendê. Será às 17h, na Rua dos Vendas, 725. Entrada é gratuita.

Pré-Carnaval da Prime - Bar terá show da cantora Paolla. Está marcado para começar às 23h, na Rua Antonio Maria Coelho, 392. Entrada: a partir de R$ 10.

Filho dos Livres - Realiza seu primeiro show acústico na Clan Bier. Haverá também apresentação de Mochileiros. Será a partir das 18h, no Dr. Zerbini, 464. Entrada é gratuita.

Vem CarnaVrau - Com Dj Weslley Lima, Leo Andrade e Rafael e Paulinho Koisa Bamba. Será às 18h, na Rua Paraiba, 50.

Grito de Evoé - Bloco independente que nasceu do Teatro Imaginário Maracangalha realiza grito nesta sexta com concurso de fantasias e premiação. Será às 17h, na rua Santos Dumont, 283. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Campo Grande Music - Fãs do sertanejo vão poder curtir o show com Henrique e Juliano e Murilo Huff. Será a partir das 20h, no Shopping Bosque dos Ipês.

Esquenta Capivara - Capivara Blasé segue com o esquenta e já tem agenda para o carnaval de rua na Capital. Está marcado para às 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740. Entrada: R$ 15 antecipado e R$ 30 na hora. Compre aqui.

Bloco Calcinha Molhada - O bloco independente de Carnaval está de volta e promete uma festa gigantesca na Praça Aquidauana. Será das 15h às 23h, na Praça Aquidauana, localizada na Rua Aquidauana, entre Dom Aquino e Barão do Rio Branco. Entrada é gratuita.

Carna Feira ao Ar Livre - Praça do Peixe vai receber artesanatos, gastronomia, atrações culturais e área kids. Será a partir das 16h, na Praça do Peixe, localizada na Avenida Bom Pastor. Entrada é gratuita.

Bloco As Depravadas - Formado por jornalistas e outros profissionais da comunicação, o bloco celebra 30 anos de existência com homenagem a Roberto Higa. Acontecerá das 9h às 13h, no Bar do Zé, localizado na Rua Barão do Rio Branco esquina com 14 de Julho. Entrada é gratuita.

Feira do Carnaval - Coletivo de Mulheres Empreendedoras formado por mais de 30 mulheres expositoras realizam uma feira aberta e gratuita para fortalecimento e sororidade. Brechó, artesanato, alimentos e bebidas, saúde e beleza e serviços estarão entre os estandes presentes. Acontecerá das 9h às 17h, no Centro Comunitário Mata do Jacinto, localizado na Rua Wilson Mangini Marques. Entrada é gratuita.

Carna Brejo - Dedicada especialmente ao público feminino e comunidade LGBTQIA+, Brejo vai realizar Carnaval com Grupo Bom de Fato, DJ Nuala, Magão e Lady Afro. Será às 19h, no Santo Dom, localizado na Rua Anajas, 97. Entrada: a partir de R$ 35.

Cervejaria Canalhas - Casa apresenta o groove da big band Cassino Boogie e muito chope. A partir das 18h, na Rua Dom Lustosa, 214. Entrada: R$ 20.

Baile Hawai Asscor - Tem muito Carnaval com escola de samba Major Gama, Batera Furação, Banda Sossega Leão e Daran Junior. Será às 12h, na Ramadas, localizada na Rua Tonico de Carvalho, 27. Entrada: R$ 20.

Aniversário MrHoppy - Para celebrar dois anos de história em Campo Grande, bar terá rodada de shot na faixa, chope pilsen a R$ 5 noite toda e apresentação de bandas. Será às 17h, na Rua Padre João Crippa esquina com 7 de Setembro. Entrada é gratuita.

Bazar das Mortari’s - Bazar realiza sua terceira edição com roupas, sapatos, acessórios naquele precinho camarada. Será das 9h às 18h, na Avenida Joana Darc, 847. Entrada é gratuita.

Feira de Livres - Feira com cultura, gastronomia, atração musical e livros a partir de R$ 5. Toda venda será destinada à Ong Amicats. Será às 18h, na Rua Antonio Joã, 404.

DOMINGO

Na Sola da Bota - Tem churrasco dançante com Eco do Pantanal, Ado Souza e Zé Victo, Gregório e Grupo Fronteira. Será a partir das 11h, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: a partir de R$ 30.

Estação Primeira de Mangueira - Estação Primeira de Mangueira será atração principal da Feijoada Verde e Rosa, no Estoril. Será a partir das 12h, no Estoril. Entrada: R$ 100.

Praça Bolívia - Feira está de volta com artesanato, apresentações artísticas, moda e pratos típicos. Acontecerá das 9h às 14h, Na Rua Barão da Torre. Entrada é gratuita.

Primeiro Grito de Carnaval Beneficente da Felisoca - Em prol do tratamento da pequena Elisa, a festa terá carnaval, bailão, bingo e pula-pula. Está marcado para às 11h, no Salão da Assufms, localizado na Rua Vitor Meireles, 643. Entrada: R$ 30.

Esquenta de Carnaval Farofa Com Dendê - Os eventos do Farofa Com Dendê traz consigo uma perpectiva antirracista e com o intuito de fortalecer a cultura do povo negro. Neste esquenta terá Bloco do Silveira, Pagode do Tadeu, Charanga Evoé Baco, Isa Ramos e Mango. Será a partidas das 16h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 5 + 1 kg de alimento não perecível.

Carnaval Colabloco - Estúdio realiza festa com sacolé de cachaça para os adultos, refri para os adolescentes e axézão da Bahia. Será das 16h às 20h, na Rua Dr. Bezerra de Menezes, 933.

Feijoada Beneficente Pietrô Feijô - Em sua oitava edição, a Feijoada terá o Grupo Sem Rezinha, além de Top Samba, Chicão Cast, Samba 10, Bortoti, Samba 404, Sandim, Dj Magão, DJ Giovani Martins, Dj ZIM DJ Yssob. Serão 12 horas de festa, com buffet completo até às 16h, incluindo opção vegana. Está marcado para às 12h, na Estância das Flores. Entrada: a partir de R$ 90.

