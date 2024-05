Sextou gelado! Fim de semana tem show da Luiza Martins e Paulinho Gogó na Capital

Sextou com um friozinho, mas nada empede de sair com a família e amigos, não é mesmo?! Neste fim de semana tem show da cantora sertaneja Luiza em uma casa noturna na Capital, espetáculo do humorista Paulinho Gogó, além de exposições de arte, parque de diversões, Feira Mixturô, e diversas outras atrações. Confira a Agenda Cultural que o JD1 preparpou.

SEXTA-FEIRA

Authentic Games - O parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. O canal de jogos reúne milhares de visualizações em Minecraft Mods, Minecraft Survival, Minecraft SHORTS, Minecraft Seeds ou Seeds do Minecraft, Minecraft ModPACK, Minecraft Pocket Edition conhecido como Minecraft PE ou Minecraft de Celular. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping. Acontecerá até às 22h hoje, no sábado das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 21h, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

Quintal SESC - Com Festival do Hambúrguer e foodtrucks acontece nesta sexta-feira o tradicional Quintal Sesc. Haverá contação de histórias para crianças, que poderão se divertir também com brincadeiras programadas. A música ficará por conta da dupla sertaneja Elvis e Adriano, a partir das 20h. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park se despede desta temporada na Capital, neste domingo. O parque apresenta brinquedos para a criançada e os adultos se divertirem como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. No sábado, domingo e feriado, o parque inicia sua programação às 15h. Hoje é das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

Aventura na Lava - O parque “Aventura na Lava” chega à Capital, com uma brincadeira inspirada em um vulcão em erupção. O local conta com escorregador temático, ponte de corda, labirinto, cama elástica, área baby e a ideia de uma grande piscina de bolinhas que remete às lavas de um poderoso vulcão. A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O horário da atração segue o horário de funcionamento do Shopping. Acontecerá até às 23h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: a partir de R$ 50, por 30 minutos.

The Kingdom Park - O estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza do The Kingdom Park está ocupado por um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão. Das 16h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300. Entrada: ingressos a consultar no local.

DJ set no Capivas - Deumathh e Laura Bittar animam a galera no Capivas Cervejaria, ao som do pop e do funk para todo mundo dançar. Será das 17h a 00h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

Sextou no Quiçá - LadyAfroo comanda DJ set com muito pop e funk no Quiçá Gastrobar nesta sexta-feira. Das 18h às 1h, no Quiçá Gastrobar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada é gratuita.

Julio Borba - Trazendo o som de cordas delicadas, Julio Borba se apresenta na Estação Cultural Teatro do Mundo nesta sexta-feira. O repertório autoral inclui músicas com referência na polca, chamamé e demais estilos da fronteira. A partir das 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: ingressos à venda pelo WhatsApp (67) 99696-9774.Disco Music - O Blues Bar promove o Disco Music, uma noite especial de flashback dos anos 1960, 1970 e 1980. Mullets e Cassino Boogie vão comandar a festa. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 30 na portaria.

Samba no Vexame - Sextou com Jucy Ibanez comandando o Samba no Vexame Bar. A partir das 20h, no Vexame Bar. Entrada é gratuita até 22h; após R$ 8 na portaria.

Noite punk - As bandas Bravo e Meio, e Manicômio organizam uma noite com muito hardcore punk no Zé Carioca Bar. A partir das 20h, no Zé Carioca Bar, localizado na Rua General Melo, 91. Entrada: ingressos a R$ 10.

Luiza Martins - A cantora sertaneja, Luiza Martins, se apresenta hoje em Campo Grande. A artista, que tem mais de 152 milhões de visualizações no Youtube é conhecida pelos hits “Cê Não Me Superou”, “Ponto Final”, “Desconhecido”, “Carinho e Respeitol”, “O Destino” dentre outras. A partir das 22h, na Valley Campo Grande. Entrada: reservas pelo Whatsapp (67) 99150-8194.

SÁBADO

Desapega Campo Grande - Com mais de 20 mil peças, o Desapega Campo Grande acontece neste sábado. O evento, tem como objetivo incentivar o consumo da moda consciente. O evento terá mais de 100 expositores, com peças a partir de R$ 1. Será das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna - Rua Arapoti, 512. Entrada é gratuita.

Deixa Brincar - Neste sábado, acontecerá o 10º Deixa Brincar, no Parque das Nações Indígenas. O evento será repleto de atividades lúdicas, brinquedos infláveis, oficinas circenses, minifutsal e minivoleibol, brinquedos tradicionais, contação de histórias, dança de roda, pintura, introdução ao skate, judô, ioga, oficina de bolhas de sabão e muito mais. A partir das 13h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Rolê 2000 - A festa nostálgica trará os maiores hits dos anos 2000, como Banda Eva, Mc Marcinho, As Meninas, É o Tchan, Bonde do Tigrão, Furacão 2000, CharlieBrown Jr e muito mais. Os DjsGaiezza, Magão, Japão e Kodjao animam a festa. A partir das 15h, na Vitório Zeolla, 76. Entrada: R$ 20.

Feira Mixturô - Uma grande variedade de comidas deliciosas, atrações para crianças e artesanato marca mais uma edição da Feira Mixturô. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

7 anos de Batucando Histórias - O grupo que encanta muitas crianças está comemorando seu aniversário e convida toda a família para celebrar junto. Haverá a participação especial da Turma do Bolonhesa, a Feira do Brincar dedicada à infância, e diversas outras atrações. A partir das 16h, na Estação Cultural Teatro do Mundo. Entrada é gratuita.

Projeto Miolo - Nos dias 25 e 26 de maio, a escritora vencedora do Prêmio Jabuti em 2022, Luiza Romão, será a atração do Projeto Miolo: Circuito de Leituras Integrais. O evento é dividido em duas etapas, a leitura coletiva e uma oficina literária. No sábado, a leitura integral será da obra “Caixa D’Água”, de Febraro de Oliveira. Começa às 17h30, no Copo Bar, localizado na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Warm Up - Para iniciar a celebração dos 24 anos do D-Edge, voltamos às origens de Campo Grande, para o coração da cidade, ao lado dos trilhos que deram início à capital sul-mato-grossense, na Vila dos Ferroviários, onde está localizado o Ponto Bar. O esquenta oficial do evento de comemoração dos 24 anos da boate será o “Warm Up Oficial”. As atrações são os DJs Karol Alonso e DJ Rocker, que passeiam pelas vertentes do house music. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: a partir de R$ 10 na portaria.

Festa de Santa Sarah Kali - Para festejar o Dia do Povo Cigano e destacar a contribuição da etnia cigana para o desenvolvimento da cultura campo-grandense, será realizada a Festa de Santa Sarah Kali. O evento contará com procissão em homenagem a Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos e apresentações de música, poesia, artesanato e dança cigana. Além disso, os participantes terão a oportunidade de saborear a gastronomia típica do povo cigano. Haverá show com Hermanos Irmãos. Será das 18h às 22h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Bon Jovi Cover - Os fãs de Bon Jovi poderão curtir os grandes clássicos da banda em show cover neste sábado. A Bon Jovi Cover Brasil apresenta espetáculo meticulosamente atento aos detalhes sonoros, performance, figurino e instrumentação característica. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

Festa do Padroeiro - A 32ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus vem com muita comida boa, feirinha de artesanatos, pescaria infantil e muito mais. O evento será animado por um grupo de samba. A partir das 18h, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizado na Av. Mato Grosso, 3280. Entrada é gratuita.

Marcha para Jesus - A Marcha Para Jesus 2024 promete ser um evento memorável, unindo fé, adoração e comunidade sob o tema “Venha Teu Reino". A celebração contará com a participação especial da banda Preto no Branco, conhecida por seu estilo único e envolvente de adoração, prometendo uma atmosfera de louvor e inspiração. A partir das 19h, na Igreja Aliançados Arena. Entrada é gratuita.

Festa de Nossa Senhora - A Paróquia São João Bosco promove a Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, com show de Filhos de Campo Grande neste sábado e Renato Pacheco no domingo. A partir das 19h, na Paróquia São João Bosco. Entrada é gratuita.

Festival ‘No Bueiro’ - Para colocar a dança como atração principal dos eventos noturnos da Capital, artistas e produtores culturais lançam a 1ª ‘Edição do Festival No Bueiro’. O evento irá percorrer bares e cervejarias da Capital. Em cada edição, cinco artistas da dança e dois DJs integrarão o evento. O evento contará com intérprete de Libras. Começa às 19h, no Bar Uatahell, localizado na Rua 15 de Novembro, 797. Entrada é gratuita.

Antígona - Inspirado na peça teatral de Sófocles, Antígona conta a história de uma jovem, filha de Édipo e Jocasta, determinada a desobedecer o Rei, Creonte. Começa às 20h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Avenida América, 653. Entrada: R$ 45 pelo site.

Paulinho Gogó - O humorista Paulinho Gogó se apresenta neste sábado em Campo Grande. O ator traz seu novo solo de stand up com histórias de seu personagem de maior sucesso na televisão. Começa às 20h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225. Entrada: ingressos pelo site.

DOMINGO

Feira São Chico e Vai ou Racha - Gastronomia, artes, cultura, música e espaço kids te esperam na Feira São Chico e Vai ou Racha neste domingo. Será das 7h às 14h, na Rua 14 de julho, 4.000. Entrada é gratuita.

Aventura na Lava - O parque “Aventura na Lava” chega à Capital, com uma brincadeira inspirada em um vulcão em erupção. O local conta com escorregador temático, ponte de corda, labirinto, cama elástica, área baby e a ideia de uma grande piscina de bolinhas que remete às lavas de um poderoso vulcão. A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O horário da atração segue o horário de funcionamento do Shopping. Será das 10h às 21h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: a partir de R$ 50, por 30 minutos.

Oficina de produção poética - O Circuito de Leituras Integrais, o Miolo, traz oficina com Luiza Romão. É preciso levar material (papel, lápis, borracha) e garrafinha d’água. A partir das 10h, na Cufa, localizada na Rua Livino Godoi, 710. Entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Arroz Pantaneiro - A Casa Peniel realizará a primeira edição do Arroz Pantaneiro de 2024, um evento beneficente imperdível que contará com a participação especial da renomada Chef Dedê Cesco. A partir das 12h, na Avenida Três Barras, 2968. Entrada: R$ 130, reservas pelo Whatsapp (67) 99220-9135.

Forró Bodó - Domingo é dia de forró na Estação Cultural Teatro do Mundo. A banda Flor de Pequi ficará responsável por animar a noite. DJ Todi fará a abertura da festa. A partir das 18h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também