Sextou! Ney Matogrosso, Bruno & Marrone e Leonardo agitam Campo Grande

Mais um fim de semana para a conta! E desta vez, Campo Grande está cheio de eventos para todos os gostos, com shows de Ney Matogrosso e Bruno & Marrone e Leonardo com o 'Cabaré', espetáculos circenses, apresentações musicais, eventos beneficentes, oficinas, lançamentos de livros, chegada do Papai Noel em Shoppings e muito mais! Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Bazar beneficente - O bazar contém produtos doações feitas pela Receita Federal, como perfumes, roupas, barracas infantis, copos térmicos, canecas e muito mais. O valor arrecadado será doado para o Isaac (Instituto Social de Ação, Aventura e Cidadania) e Casa da Criança Peniel, que atuam em causas sociais voltadas para o bem-estar de crianças e adolescentes em situações vulneráveis. Vai até às 21h, no estacionamento do atacadista Fort Três Barras. Entrada é gratuita.

“Concerto em Ri Maior” - Espetáculo circense, com comédia musical que une dança, improvisação e palhaçaria. (Classificação: Livre). A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Chegada do Papai Noel - O bom velhinho chega ao Shopping Campo Grande em grande estilo, em uma pick-up Chevrolet S10, e, acompanhado de uma orquestra e personagens temáticos. A partir das 19h, na Praça de eventos (Quintal Sesc). Entrada é gratuita.

Leonardo, Bruno e Marrone - Os sertanejos trazem à Capital o show "Cabaré". O repertório do show traz sucessos da carreira deles, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria. Os portões abrem às 19h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Poemas Sáficos - Beca Rodrigues, Dáfini Lisboa e Idayane Jacques guiam a noite, apresentando poemas e contos organizados pela autora Gabriela Soutello. O título do encontro é “Antes que eu me esqueça – 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje”. A partir das 19h, na Rua 13 de Julho, 1592. Entrada é gratuita.

Ney Matogrosso - O artista volta a Campo Grande, aos 81 anos, para apresentar o melhor de seu repertório. Abertura dos portões às 20h, no Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 190, pelo site.

Cerrado Alternativo - O Festival busca valorizar a música autoral da região com uma noite de pop, reggae, rock e psicodelia com apresentações de Bruno Caet, Jorge Aluvaiá, Banda Marolo e Lutano. A partir das 21h, no Buteco do Miau, no Bairro Tiradentes. Entrada: R$ 15.

After do Pedrinho Club - Uma noite de eletrônico com Sigther, Pedro Sena, Trampsta e Plantom. A partir das 21h, no Loop Music Hall, localizado na Dr. Temistocles, 91. Entrada é gratuita.

SÁBADO

"Os Segredos da Vovó" - Lançamento do livro, com as autoras Ligia Burton e Thais Barros. Será das 9h às 10h30, no Centro Cultural Otávio Guizo. Entrada é gratuita.

Construção de colares - Oficina com miçangas, convida os participantes a confeccionar seus próprios adereços. Será das 9h às 10h30, no Centro Cultural José Otavio Guizo. Entrada é gratuita.

Feijoada Solidária - Promovido pela Associação Somos Anjos da Guarda, o evento tem objetivo de arrecadar fundos para auxiliar entidades que atendem crianças em situação de risco e vulnerabilidade social. A partir das 12h, no Yotedy Buffet. Entrada: R$ 300, pelo telefone (67) 98425-2045.

Bazar Chic - Mais de 6 mil peças a partir de R$ 9, neste evento beneficente. Será das 13h às 18h, no Clube Estoril. Entrada é gratuita.

Oficina de escrita - A escritora Sarah Muricy conduz esta oficina e convida a um mergulho profundo na literatura. Será das 14h às 16h, no Centro Cultural José Otavio Guizo. Entrada é gratuita.

Pinóquio - A Turma do Bolonhesa apresente este clássico infantil. A partir das 17h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Tributo a Marília Mendonça - Três anos após a morte da cantora, Larissa e Mariana se unem nesta noite de homenagem. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo site.

“Gran Circo Stopim” - Uma homenagem aos circos do passado, que promete cativas com acrobacias, malabarismo e dança. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

DOMINGO

Yoga para Todos - Leve seu tapete, ou canga, protetor solar e água. A partir das 9h, na Praça Esportiva Elias Gadia. Entrada é gratuita.

Praça Bolívia - A feira oferece cultura, moda, gastronomia, artesanato e pratos típicos, além de apresentações artísticas. Das 9h às 14h, na Praça da Bolívia. Entrada é gratuita.

Garimpasso - Com peças das estações primavera e verão, o evento tem também venda de chopp, drinks e produtos para casa. Das 9h às 12h, na Praça da Bolívia. Entrada é gratuita.

Papai Noel do Bosque dos Ipês - O bom velhinho chega ao Shopping Bosque dos Ipês às 18h30, mas a programação começa cedo, às 15h, com uma série de apresentações culturais na Praça de Eventos. A partir das 15h, na Praça de eventos. Entrada é gratuita.

Feira de adoção - A última feira de adoções da Subea (Subsecretaria de Bem-Estar Animal) em 2024 disponibilizará 60 filhotinhos de cães e gatos. Das 15h às 20h, na Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

5ª Casa Aberta - Contação da história "Será que meu pé sabe?", sobre uma família em construção que viaja pelo Pantanal. O grupo promete um espetáculo interativo e cheio de poesia. Das 15h às 18h, na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita, com inscrições pelo site.

Papai Noel do Pátio Central - É a vez do outro shopping receber o bom velhinho. Ele descerá por rapel em um espetáculo com luzes e som, além de apresentações musicais, corais e shows. A partir das 17h30, em frente ao Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

