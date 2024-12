Último domingo do mês tem shows de Billy SP e Samba do Caramelo na Capital

Sem esquecer os eventos para juntar toda a família, a agenda deste domingo (29) conta com programação da Cidade do Natal, com Parada Natalina, a Casa do Papai e show da banda Frequência Zero. E para quem gosta de samba e pagode já tem hora marcada no Balejo e Quiçá Bar.

Confira:

Yoga Para Todos – Realizado todo último domingo do mês, o Yoga Para Todos oferece uma experiência inclusiva, ideal para quem busca bem-estar físico e mental. É necessário levar tapete de yoga ou canga, água e protetor solar para a prática. A partir das 9h30 no Parque das Nações Indígenas, em frente ao Monumento dos Povos Indígenas.

Cidade do Natal - A partir das 19h30 a banda de rock Frequência Zero agita os visitantes nos altos da Afonso Pena. A programação conta ainda com a Parada Natalina a partir das 21h, área kids, praça de alimentação e exposição de artesões.



Balejo em CG - Espaço recebe Billy SP e os grupos, “Humildemente’ e ‘Simboraê’, com participação do Dj Giovani Martins nos intervalos do pagode. A partir das 18h no Circulo Militar, Av. Afonso Pena, 107. Ingressos pelo link.

Samba do Caramelo – O grupo Samba do Caramelo traz uma fusão de raízes do samba com influências modernas, criando um som único para animar a noite. A partir das 19h no Quiça Bar, localizado na R. Euclides da Cunha, 488, Jardim dos Estados.

